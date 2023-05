TARQUINIA - Ancora un prestigioso riconoscimento made in Tarquinia. Uno dei prodotti tipici della regione Lazio secondo classificato al Campionato del mondo dei liquori. È proprio di questi giorni la notizia che l’Italia al San Francisco World Spirits Competition negli Usa porta a casa un altro successo e questa volta con un liquore della tradizione laziale, la Sambuca. Prodotto a Tarquinia dalla distilleria Numa della Valle del Marta, è un liquore dolce, tanto amato da tutti, preparato con l’infusione dell’anice stellata, una spezia profumatissima utilizzata sin dall’antichità per più usi, addirittura sembra avesse proprietà magiche, bruciato come l’incenso riesce a favorire sogni profondi e prodigiosi. Tradizionale quanto moderno, tant’è che proprio la Sambuca in questi ultimi anni sta scalando le classifiche dei prodotti da mixologist, proprio per la sua versatilità e per la sua gradevolezza in tutte le forme. L’utilizzo più comune è sicuramente quello come correzione al caffè, quello più originale rimane tuttavia quello con l’aggiunta della mosca, ovvero un bicchierino al naturale con dentro 2 chicchi di caffè tostato. La Valle del Marta la propone invece in un cocktail travolgente: riempire il bicchiere di ghiaccio, 40 ml di sambuca, 15 ml di Numa, acqua tonica fino a riempire il bicchiere, una fetta di lime e un rametto di menta.