Vorrei condividere con voi la mia deliziosa torta con le prugne che, per prepararla, ho utilizzato la varietà denominata Coscia di Monaca, una delle mille specie di questo meraviglioso prodotto della nostra terra.

Nel linguaggio comune, chiamiamo questo frutto, prugna o susina ma non si tratta proprio di due sinonimi come molti pensano, anche se entrambe provengono dallo stesso albero, il pruno.

La susina è infatti il frutto del Prunus Salicina, un albero originario dell’estremo oriente: ha un colore giallo-rosa carneo, una forma tondeggiante e la sua polpa è morbida e succosa, dalle note acidule. Solitamente si consuma fresca e, come la prugna, contiene una buona quantità di calcio, fosforo e potassio ed una discreta dose di vitamine; è noto a tutti il loro potere depurativo e lassativo mentre pochi sanno che è anche un frutto le cui proprietà tutelano ossa, denti ed il nostro sistema nervoso.

La prugna nasce invece dal Prunus Domestica che ha origine nella penisola caucasica e che i Romani portarono per la prima volta nell’area mediterranea già nel 150 a. C.; la sua diffusione in Europa, però, avvenne molto più tardi nel 1200 e fu per merito dei Cavalieri della Prima Crociata.

I frutti sono un’esplosione di sapori e un’ode al piacere.

L’impasto soffice e con olio è una cornice perfetta per le prugne dolci e succose che, in questo modo, si fondono con una leggera nota acidula: la loro intensità colore rubino dona alla torta un aspetto irresistibile e un sapore vibrante.

Una spruzzata di cannella e, se vuoi, un pizzico di vaniglia conferiranno poi a questo dolce un tocco aromatico che avvolgerà i tuoi sensi e ti trasporterà direttamente in un giardino estivo.

Puoi gustarla sia da sola che con una pallina di gelato alla vaniglia per un dessert ancora più godurioso.

Cosa aspetti ad assaggiarla ed a condividere questa torta con gli amici e la famiglia in una calda giornata estiva.

Prova a prepararla e fammi sapere cosa ne pensi!

Torta di prugne e cannella

Ingredienti per una teglia del diametro di 22 cm:

•2 uova grandi

•150 g di zucchero

•170 g di farina

•45 g di olio di semi

•65 g di latte

•8 prugne

•1 limone

•8 g di lievito per dolci

•cannella

•1 Pizzico di sale

•2 cucchiai di zucchero di canna

•qualche fiocchetto di burro

Preparazione:

1.In una ciotola versa lo zucchero e le uova intere, poi con una frusta o con una planetaria lavorale bene fino a renderle spumose.

2.Unisci la buccia grattugiata del limone e la farina setacciata con il lievito, alternando il latte e l’olio.

3.Taglia le prugne a spicchi in una ciotola e poi aggiungi un cucchiaio di zucchero di canna e un pochino di cannella.

4.Imburra e infarina la teglia.

5.Versa l’impasto nella teglia e mettici sopra gli spicchi di prugne, disponendoli a raggiera.

6.Cospargi sulla torta zucchero di canna, fiocchetti di burro e, a piacere, la cannella.

7.Cuoci in un forno a 175° per 40 minuti, il tempo di cottura può variare a seconda del forno.

