VITTORIA TASSONI

La quiche di spinaci è un piatto delizioso e versatile che può essere servito come antipasto, primo o secondo piatto, composta da una pasta brisée croccante e saporita è anche molto semplice da preparare e può essere fatta in anticipo, riducendo lo stress in cucina. Gli spinaci freschi vengono cotti e mescolati con uova, formaggio grattugiato e panna, creando un composto cremoso e ricco di sapore. Per arricchire ulteriormente la quiche, si possono aggiungere ingredienti come pancetta croccante, cipolle caramellate o pomodori secchi. La quiche può essere gustata sia calda che fredda, rendendola perfetta per qualsiasi occasione. Questa gustosa specialità francese può essere accompagnata da una fresca insalata mista o da una salsa ai funghi per un tocco extra di sapore.

Ingredienti per uno stampo da 26

Tempo di preparazione totali 50 minuti

Pasta briseè

300 g di farina

150 g di burro

1 uovo

Acqua

Sale

Ripieno

500 g di spinaci lavati

una noce di burro

1 dl di panna

3 uova

60 g di parmigiano

sale e pepe

Versa la farina, l’uovo, un pizzico di sale e il burro freddissimo a pezzi in un mixer e inizia ad impastare, se occorre aggiungi un poco di acqua fredda.

Forma una palla, copri con pellicola e lascia riposare per 30 min in frigo.

Fai saltare in padella gli spinaci lavati insieme ad una noce di burro e un pizzico di sale, raffredda.

Mescola in una ciotola le uova, la panna e il parmigiano, aggiusta di sale.

Stendi la pasta tolta dal frigo, e fodera una tortiera da 26 cm.

Distribuisci gli spinaci sul fondo, poi versa il composto di panna e uova.

Cuoci a 180° C per 30 min.

