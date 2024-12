VITTORIA TASSONI

I panini alla zucca sono un morso d'autunno e di morbidezza che vi conquisterà subito.

La dolcezza naturale della zucca si fonde con le spezie aromatiche, regalando un sapore avvolgente. Questi panini sono una celebrazione culinaria dell'autunno, i panini cotti al vapore sono leggeri, soffici e incredibilmente salutari. La cottura al vapore mantiene intatta la morbidezza dei panini, rendendoli una scelta leggera e versatile. Sono l'ideale per essere farciti con sapori contrastanti, creando un equilibrio gustativo unico. La loro consistenza soffice e l'aspetto invitante li rendono una scelta perfetta per un'esperienza culinaria che delizierà i sensi.

Accompagnati da una tazza di tè caldo, ma anche per un momento salato, trasformano anche la pausa più breve in un momento di piacere.

Panini al vapore con la zucca

Preparazione 45 minuti

Ingredienti per 8 panini

300 g farina 0 manitoba

3 g lievito di birra secco

200 g polpa di zucca

30 ml acqua

50 g zucchero

cannella e/o miste q.b.

Procedimento

1.Taglia la zucca a pezzetti non troppo spessi e mettili sopra alla carta forno, dentro una vaporiera.

2.Cuoci la zucca a vapore per 15 minuti, fino a quando è morbida o in alternativa in forno a 200°C per 20 min.

3.Schiaccia con una forchetta o frulla con un frullatore, fino a ridurla in una purea liscia e senza grumi, lascia raffreddare.

4.Mescola la farina, il lievito e lo zucchero e la cannella.

5.Aggiungi la purea di zucca e l'acqua e impasta per 10 minuti a mano o con il gancio della planetaria, per ottenere un impasto liscio e omogeneo.

6.Trasferisci l'impasto in una ciotola unta con poco olio e fallo lievitare coperto con la pellicola per un'ora e mezza, o fino al raddoppio.

7.Riprendi l'impasto e lavoralo qualche secondo per rimuovere l'aria.

8.Forma 8 palline di impasto, del peso di circa 70 g l'una.

9.Con uno spago da cucina lega la pallina in modo da formare 8 pieghe e blocca con un nodo.

10.Metti i panini in una vaporiera coperta con un disco di carta forno.

11.Fai lievitare i panini per altri 20 minuti.

12.Porta a bollore una pentola d'acqua e cuoci al vapore per 15 minuti.

13.Aspetta 5 minuti prima di aprire il coperchio. Con delle forbici taglia lo spago sia sopra che sotto e rimuovilo sfilandolo delicatamente.

14.Metti l'uvetta al centro di ogni panino per dare il tocco finale, e gusta i panini al vapore alla zucca ancora tiepidi.

Puoi conservare i panini cotti nel frigorifero per 3-4 giorni, o congelarli. Quando vorrai mangiarli, basta scaldarli 5 minuti a vapore e sono buoni come appena preparati!

