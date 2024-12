Vittoria Tassoni*

Latte cotto al cioccolato con pere

Tempo di preparazione 20minuti

Tempo totale 6h 35min

Porzioni 8 porzioni

Ingredienti

200 g di cioccolato fondente (min. 70% di cacao) a pezzi

100 g di panna (min. 30% di grassi)

400 g di latte intero

80 g di zucchero

1 cucchiaino di agar agar

1 stecca di vaniglia, i semini

3 cucchiai di acqua

2 pere Williams, sbucciate e a cubetti (1 cm)

1 cucchiaio di succo di limone, spremuto fresco

1 vaschetta di lamponi

20 g di Cognac (opzionale)

50 g di zucchero di canna

Preparazione

Versa il latte la panna e lo zucchero in una pentola e fai scaldare.

Trita il cioccolato fondente e uniscilo insieme ai liquidi. Unisci l’agar agar e i semi di vaniglia. Fai bollire per 2 min mescolando. Bagna con acqua 8 stampini monoporzione. Trasferisci il composto negli stampini preparati e fai raffreddare a temperatura ambiente. Copri gli stampini con pellicola trasparente, riporre in frigorifero e far rassodare per almeno 6 ore. Taglia le pere a cubetti e versa in una padella. Aggiungi il succo di limone, il Cognac (opzionale) e lo zucchero di canna, lascia cuocere per circa 5 min. Sforma il latte cotto al centro dei singoli piatti da portata, decora con le pere e i lamponi e una foglia di menta.

Vittoria Tassoni,

blogger, insegnante e cuoca dell’Alleanza slow food

Seguimi su:

www.vittoriaincucina.it

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina