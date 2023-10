CIVITAVECCHIA – Piazzale degli Eventi ospiterà sabato e domenica il primo appuntamento dedicato a tutti gli appassionati delle automobili Citroen d’epoca e in particolare della DS, la mitica Dea nata dalla matita del designer Flaminio Bertoni, che veniva appellata anche come “squalo” e che fu presentata al salone dell’automobile di Parigi nel 1955, annoverando innovazioni tecnologiche che rimasero attuali sino al termine della produzione nel 1975 e che furono riscoperte da molte altre case automobilistiche solo parecchi anni dopo la sua uscita di produzione.

Considerata una della auto più influenti nella evoluzione tecnico stilistica dell’automobile, la DS è stata protagonista anche nel mondo della fotografia, essendo stata ritratta da professionisti del calibro di Henry Cartier Bresson, William Klein e Helmut Newton, ed è comparsa in numerosi film oltre ad essere l’automobile dell’Ispettore Ginko, storico avversario di Diabolik.

L’evento, organizzato dall’avvocato Stefano Capuani in collaborazione con il Club Idéesse, chiama all’appello non soltanto i proprietari delle DS, ma anche tutti coloro che possiedono altri modelli di Citroen d’epoca come Dyane, Due Cavalli, Pluriel, e altri ancora.

«È la prima volta che Civitavecchia ospita un evento di questo tipo – ha commentato l’avvocato Capuani – mi auguro che l’affluenza sia nutrita e che questo sia solo il primo di una serie di appuntamenti volti a riunire appassionati provenienti da ogni parte d’Italia».