ALLUMIERE - "Un Natale magico ad Allumiere”: nel weekend il borgo collinare sarà animato dal "Magic Christmas Street" e da un pianoforte gigante in Piazza della Repubblica. Il primo cittadino di Allumiere, dopo il successo delle iniziative dell'8 dicembre, annuncia l'arrivo di due giorni di grandi eventi.

Ad Allumiere continua la magia del Natale. Grande il successo ottenuto della tradizionale parata natalizia che si è svolta nel giorno dell’Immacolata concezione: a questo allegro corteo hanno preso parte oltre 200 figuranti rendendo unico ed emozionante il momento dell’accensione dell'albero. Molto apprezzato lo spettacolo delle fontane danzanti; da non dimenticare le forti emozioni provate dal pubblico estasiato dalla grande esibizione del coro "Purple Gospel Choir". Dopo tutti questi momenti ecco che ad Allumiere si riaccendono i fari e ricomincia la festa: sabato 16 e domenica 17 dicembre, il borgo collinare è pronta ad ospitare il "Magic Christmas Street", una due giorni piena di spettacoli per grandi e piccoli, musica, balli e atmosfere natalizie.

Sabato verrà aperta la casa di Babbo Natale con annessa la fabbrica dei giocattoli degli Elfi e una meravigliosa riproduzione della scuola di Hogwarts, con tutti i personaggi di Harry Potter. Ma non solo, sarà possibile nella piazza centrale del paese acquistare tantissime confezioni regalo dei produttori locali, i quali daranno vita ad un vero e proprio "Mercatino di prodotti tipici locali". Ad inaugurare la due giorni di eventi, sabato 16, ci penserà una coloratissima "Sfilata di Babbi Natale", la Street Dance per le vie del paese a cure delle associazioni di danza di Allumiere e Tolfa, le Street band natalizie, artisti sui trampoli, spettacoli di fuoco e un grande spettacolo di acrobazia in volo. La giornata di domenica 17 dicembre inizierà all’insegna dell’attività fisica con il "Trekking di Natale": un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di escursioni. Nell’escursione sarà possibile immergersi nei meravigliosi colori invernali che offre il faggeto di Allumiere, in compagnia degli asini dell'associazione "Country food". La festa continuerà nel pomeriggio con lo spettacolo dedicato ai bambini: “Il fantastico Natale”, a cura dell'Antico Teatro Dei Burattini di Firenze. Si continuerà nel pomeriggio con ancora tanta musica e spettacolo: la Lesto Funky street band, la Farfalla Luminosa sui trampoli, il concerto di Archi dell’associazione Amici della Musica, gli spettacoli di magia e con il fuoco. Tra le principali attrazioni della due giorni, il “Pianoforte Gigante”, pronto per essere suonato “con i piedi” tutti insieme.

©RIPRODUZIONE RISERVATA