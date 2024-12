ALLUMIERE - Ad Allumiere si lavora per la seconda edizione di "Asinitaly 2024", la Festa dell'Asino tra tradizione, folklore, artigianato e trekking con stands di prodotti locali e regionali. L'evento si terrà il 15 e16 giugno per le vie del centro di Allumiere.

Asinitaly è un appuntamento di carattere nazionale unico nel suo genere che è volto a promuovere, valorizzare e salvaguardare l'importanza dell'asino, nonchè per attivare scambi culturali con i paesi d'origine delle razze asinine riconosciute in Italia e i paesi, i quali anche se distanti tra loro, hanno nell'asino profonde tradizioni. Il 15 e 16 giugno Asinitaly è un'esplosione di folklore, musica ed enogastronomia.

Nel paese collinare cresce l'attesa per la seconda edizione della manifestazione ''AsinItaly Allumiere 2023'', che è un evento unico nel suo genere e Allumiere è pronta a diventare il centro espositivo di tutte le razze italiane e non solo: AsinItaly. Il comune di Allumiere e tutti gli organizzatori hanno attivato i rapporti istituzionali con i comuni e le proloco di vari comuni. Tante saranno le iniziative volte a valorizzare e promuovere l'importanza dell'asino e il suo rapporto con l'uomo, tra identità, folklore e benessere. Lo scorso anno, nell'ambito di Asinitaly, si è tenuto un importante convegno con esperti illustri del settore e le istituzioni e sono state affrontate varie criticità; si è parlato anche di salvaguardia e progetti di inserimento dell'asino. Di certo anche quest'anno si terranno incontri e si parlerà di varie tematiche riguardanti l'asino. Anche quest'anno si svolgerà la sfilata folkloristica per le vie del paese e le presentazioni delle razze asinine. Convegni, incontri, sfilate, musica, balli, ma anche enogastronomia con un percorso street food di prodotti tipici locali; la due giorni di manifestazione prevede anche folklore, giochi per bambini, trekking, artigianato, convrhni e momemti di riflessione e studio. Per restare aggiornati sull'evento seguite la nostra pagina facebook AsinItalyAllumiere, un evento unico nel suo genere, che sarà l'occasione per appassionati , famiglie e bambini, di vedere e conoscere da vicino tutte e 8 le razze asinine presenti in Italia, ma non solo. Nell'ambito di questa "Fiera e festa dell'Asino", del folklore e dell'enogastronomia dei paesi d'origine delle razze asinine in Italia, domenica 16 giugno si terrà "La Giubba d'Italia": l'avvincente corsa in dirittura con l'asino, aperta a tutte le migliori scuderie di privati e contrade d'Italia e ai migliori fantini d'Italia. A breve gli organizzatori annunceranno il programma completo.

