ALLUMIERE - Un weekend all"insegna della preghiera e della comunità nella frazione di La Bianca. Il parroco don Salvatore Vitiello, insieme ai tanti fedeli, sabato e domenica darà vita ad alcuni appuntamenti religiosi molto importanti: sabato sarà celebrata l'Eucarestia nella cappella di Cibona e domenica ci sarà la solenne celebrazione liturgica nella parrocchia Nostra Signora di Lourdes; a seguire si svolgerà un importante momento per tutta la comunità. "Come ha detto papa Francesco nel 2015 uesto non è il tempo per la distrazione ma, al contrario, per rimanere vigili e risvegliare in noi la capacità di guardare all’essenziale. È il tempo per la Chiesa di ritrovare il senso della missione che il Signore le ha affidato il giorno di Pasqua: essere segno e strumento della misericordia del Padre - spiega il parroco di La Bianca, don Salvatore Vitiello - da questa esortazione del Papa ,quest’anno ,la nostra comunità parrocchiale inizia il suo cammino pastorale, da due momenti importanti per ricercare e definire ciò che oggi è essenziale per vivere e trasmettere la fede. Inizieremo con la celebrazione della Santa Messa, animata dal coro parrocchiale, sabato 23 settembre alle ore 17 presso la cappellina di Cibona, dove ricorderemo i nostri fratelli defunti in questo anno, chiedendo la grazia di una fede più grande, di una preghiera più fedele e continua e di una memoria sempre più viva circa la centralità di Gesù Cristo nella nostra vita.

Domenica 24 settembre alle ore 10,30, celebreremo la Santa Messa Domenicale, che ci rivela ancora una volta, la centralità di Gesù Cristo! “Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete” (Lc 10, 23). È il Signore stesso a ricordarci che il motivo di ogni nostra beatitudine e godimento è Lui, Figlio di Dio fatto uomo per noi, Rivelatore del Padre, nostro unico e vero Salvatore. Non dimentichiamolo mai! Non ci accada di procedere nel cammino come se Lui non ci fosse o fosse ai margini del nostro interesse e della nostra attenzione, o divenisse solo il pretesto per parlare di altro, anche nel nostro ritrovarci insieme. Al termine della Messa benediremo il Crocifisso in ferro posto al lato dell’entrata laterale della Chiesa ,opera realizzata dallo scultore Geremia Renzi di Monteromano in occasione della visita pastorale del Papa San Giovanni Paolo II, il 19 marzo 1987, alla Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, finora mantenuta in Cattedrale e donata dal Parroco, alla nostra comunità parrocchiale. Iniziando così il nuovo anno pastorale, risuonano nel nostro cuore le parole di Gesù: “Rallegratevi…perché i vostri nomi sono scritti nei cieli” (Lc 10, 20). Come ci rallegrano davvero queste parole! Ci rammentano, infatti, che abbiamo una patria definitiva nei Cieli, che una casa eternamente stabile e felice è preparata per noi dall’amore infinito di Dio che ci è Padre. È proprio vero, allora: “Nulla potrà danneggiarvi” (Lc 10, 19), come ci assicura il Signore. Se è verità indiscutibile che nulla possiamo senza di Lui, è verità altrettanto indiscutibile che, con Lui e in Lui, nulla potrà esserci di danno. Lui, Gesù Cristo! Questa è la nostra speranza! Questo è il motivo di ogni nostra gioia! Questa è la ragione della nostra imperturbabile fiducia! Questa è la ragione per la quale, con rinnovato slancio e autentica passione d’amore, iniziamo, nella forza dolce dello Spirito Santo, un nuovo anno pastorale. Ci accompagni la preghiera e la presenza materna della Madonna, la nostra Santa Madonna di Lourdes. Amen"