ALLUMIERE - È stata la frazione di La Bianca ad aggiudicarsi la prima edizione del premio: ''Contrade in fiore'', il concorso che si è svolto nell'ambito della manifestazione ''Sentieri Fioriti'' è che ha premiato l'allestimento più bello.

La comunità della Bianca si è veramente distinta creando angoli verdi davvero suggestivi che affascinano occhi e cuore.

Alcuni eccezionali volontari tuttofare della frazione da qualche settimana si sono presi cura nel modo migliore del giardino adiacente la chiesa Nostra Signora di Lourdes.

Il giardino è stato pulito dalle erbacce ed è stata realizzata una nuova recinzione: ma il lavoro degli instancabili volontari non è finito qui: dopo aver fatto una doviziosa opera di pulizia si sono sbizzarriti nel creare piccoli lavori artigianali e nel piantare fiori per abbellire il contesto.

Grazie alle loro abilità e al loro impegno sono state realizzate aiuole e varie sculture in legno tra cui una simpatica fontanella e una bellissima e originale panchina. E così il giardino della Bianca si è aggiudicato il primo posto.

"Come delegata alla frazione sono orgogliosa dei volontari che con amore edizione fantasia hanno lavorato in queste settimane per abbellire questo angolo della frazione - spuega l'assessora del comune di Allumietr e delegata della frazione di La Bianca, Romina Scocco - hanno realizzato dei lavori bellissimi interamente fatti a mano, frutto di una notevole abilità manuale e di tanta fantasia. Anche questo fa comunità. È sempre bello vedere un gruppo di persone che presta il proprio tempo gratuitamente solo per la voglia di fare qualcosa per la comunità".

Una iniziativa che ha insomma raccolto ampio consenso per la finalità sociale e anche per l’importante contributo alla comunità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA