TOLFA - Weekend di musica per la banda "Giuseppe Verdi" di Tolfa. La storica banda collinare è stata protagonisti di momenti importanti che hanno riscosso molto successo. I musicisti della Verdi hanno iniziato gli impegni venerdì pomeriggio con il saggio conclusivo di: “Per mano con la musica” arrivato alla 16^ edizione: il progetto da alcuni anni è portato avanti dal maestro Giovanni Cernicchiaro ed ha il compito di far conoscere la musica e l’ambiente musicale a tutti i bambini della scuola primaria del plesso di Tolfa. Quest’anno il maestro Cernicchiaro ha creato un mega coro a due voci di alunni dalla prima alla quinta della scuola Primaria del plesso di via Lizzera dell'IC Tolfa Allumiere. Il coro era a due voci: i bambini hanno cantato le classiche canzoni del repertorio natalizio, fra i quali "Tu scendi dalle stelle", "A Natale puoi: e "Jingle Bells". "Ringraziamo fortemente il maestro Giovanni Cernicchiaro - spiega la presidente della Verdi, Erika Podestà - grazie all'IC Tolfa per averci accolto alla Fondazione Cariciv per il sostegno". Ieri, invece, la Banda Verdi, in occasione della 10^ edizione del Villaggio di Babbo Natale, si è esibita in piazza Vittorio Veneto: "È stata una grande sfida per noi, poiché suonare all’aperto è molto più impegnativo - prosegue ancora la presidente della Verdi, Erika Podestà - grazie alla splendida e magnifica voce di Max Petronilli si sono susseguiti e brani emblematici del Natale come :Cantique de Noel", Adeste Fideles, White Christmas, Let it snow e tanti altri. A conclusione del concerto abbiamo suonato la tanto attesa pastorella, emblema del Natale tolfetano". Per la banda e gli allievi della scuola di musica questo weekend è stato solo l’inizio dei tanti appuntamenti natalizi. "Da mercoledì - conclude la presidente Rila Podestà - inizieremo con la pastorella all’Hospice, presso le case di riposo, nelle scuole, e nella frazione di Santa Severa Nord. La notte tra il 23 e il 24 suoneremo la Pastorella per le vie del Paese, momento suggestivo e tanto atteso per ogni tolfetano. La mattina del 24 continueremo a suonare fino ad arrivare alla mattina di Natale con la Santa Messa".

