TOLFA - Grande emozione mercoledì per i componenti della banda ''Giuseppe Verdi'' di Tolfa. I musicanti della Verdi, accompagnata dalla giovane e attivissima presidente Erika Podestà, il 24 maggio sono andati all'Udienza Papale e hanno suonato magistralmentedavanti al Santo Padre e alla fortissima platea presente all'udienza. Papa Francrsca in ogni udienza accoglie dei gruppi a suonare e a fare spettacolo e mercoledì ad essere protagonisti sono stati i musicantidella banda Verdi e quelli di una banda siciliana; con loro anche un gruppo di sbandieratori e un gruppo di ballerini brasiliani. "Abbiamo suonato prima e dopo l'udienza, eravano appena sotto il sacrato - spiega orgogliosaved ancora emozionata la presidente della Verdi, Erika Podestà - dopo l'udienza sono seguiti le foto e il passamano con il Papa. Nel pomeriggio siamo stati guidati in visita di alcuni posti all'interno dello Stato della Città del Vaticano, della Cappella Sistina e dei Giardini Vaticani. È stata una bellissima esperienza poter suonare per il Papa, anche se non era la prima volta, ma questa volta abbiamo potuto vederlo da vicino e ci siamo fatti la foto insieme, così rimarrà un ricordo bellissimo ed indelebile". La Banda Verdi Tolfa intanto è in gran fermento e sia la scuola di musica che la banda non si fermano mai con gli impegni: domenica 28 maggio ci sarà il terzo ed ultimo appuntamento di "Note in fiore" presso il Polo Culturale di Tolfa alle ore 18. "Si esibiranno un quartetto di flauti della scuola di musica, della professoressa Luigina Sestili - conclude la presidente Podestà - la propedeutica musicale della professoressa Stefania Bentivoglio ed infine il gruppo di Musica d'Insieme diretto dal Maestro Giancarlo Annibali. Invitiamo tutti a partecipare e a gustare qualche ora di buonissima musica".

©RIPRODUZIONE RISERVATA