TOLFA - Una giornata tutta da vivere a Tolfa quella odierna. Nella cittadina collinare, infatti, hanno preso il via le iniziative facenti parte del cartellone dei festeggiamenti in onore del Patrono di Tolfa, Sant’Egidio. Oggi pomeriggio appuntamento con la cultura e, in particolare, con la letteratura: alle ore 18 presso il chiostro del Polo Culturale di Tolfa, col patrocinio del Comune, nell’ambito della rassegna della Panchina Letteraraia promossa dalla Rocca Aps Centro Anziani, e con la collaborazione della Fidapa sezione Tolfa, di cui l’autrice fa parte si terrà la presentazione del libro: “La bambina di neve”, il libro in cui la bravissima autrice tolfetana Cristiana Cerroni racconta la sua storia: quella, cioè, di una persona albina che fin da piccolissima si è dovuta scontrare con l'ignoranza, coi pregiudizi e perfino con il bullismo. Ma non è una storia triste di una che soccombe: no lei, grazie alla sua intelligenza, alla sua forza d’animo e alla perseveranza si è costruita una vita piena di interessi, ha un lavoro appagante e soprattutto molti amici. Cristiana Cerroni è laureata in materie letterarie e si è poi specializzata come insegnante di sostegno, lavorando nella scuola coi bambini disabili. Il suo libro "La bambina di neve" è stato pubblicato qualche settimana fa e si può acquistare su Amazon al costo di 10 euro. Alla presentazione oltre all'autrice, sarà presente Eugenio Bottacci che condurrà con la Cerroni alla scoperta del libro. Saranno presenti la sindaca Stefania Bentivoglio, Daniela Cedrani presidente dell’Aps Centro Anziani di Tolfa "LA Rocca" e la presidente della Fidapa Giuseppina Esposito. Interverranno Antonio Passaro, dirigente scolastico e tiflologo, Cristiana Vallarino, giornalista e Rosella Pierini, insegnante. Durante la presentazione Giovanni Padroni leggerà alcune parti del libro. Stasera, invece, grande appuntamento con la musica live: guest star della serata sarà Marco Morandi figlio del popolare cantante e attore Gianni Morandi e dell'attrice Laura Efrikian, fratello minore di Marianna Morandi e fratellastro del rapper Tredici Pietro, al secolo Pietro Morandi, figlio del padre e della sua seconda moglie Anna Dan. Marco Morandi ha studiato violino dai 5 ai 15 anni. Nel 1997, con alcuni compagni di classe, fonda i "Percentonetto" partecipando con successo a "Sanremo Giovani" e accedono alle serate finali del Festival di Sanremo 1998 con il brano "Come il sole". Nel 1999 ha affiancato il padre Gianni nelle quattro puntate di , "C'era un ragazzo" trasmesse su Raiuno Nel 2000 ha affiancato Enrico Silvestrin alla conduzione del programma musicale televisivo Tarata. Nel 2001 ha partecipato al film "Liberate i pesci" diretto da Cristina Comencini; nel 2002 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano "Che ne so" e ha inciso l'album "Io nuoto a farfalla" da cui ha preso il titolo la canzone omonima inedita di Rino Gaetano. Dal 2004 al 2006 ha fatto parte con la compagnia dell'Artistica del cast del musical "Gianburrasca Il Musical", vestendo i panni del protagonista Giannino Stoppani. Nel 2009 ha lavorato sul canale Pokeritalia come conduttore di poker on-line. Dal 2008 ha cantato Rino Gaetano, sua grande passione, in giro per l'Italia. Nel 2011 si è autoprodotto il suo secondo album da solista "Non basta essere te". Nel 2012 ha prodotto e scritte, insieme ad Augusto Fornari e Toni Fornari, lo spettacolo: “Nel nome del padre storia di un figlio di…” in scena dal 2013. L'8 ottobre 2013 all'Arena di Verona canta insieme al padre in occasione del "Gianni Morandi live" all'Arena di Verona.