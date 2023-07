ALLUMIERE - Diego D'Errico, Eugenio Montagnani, Manuel Olivieri, Simone Bruschi Filippo Ballarini: questi i vincitori della seconda edizione di "Insieme in Musica" promossa dalla Contrada Ghetto con la perfetta organizzazione e direzione artistica del cantante e insegnante di canto Max Petronilli. Venerdì sera il piazzale Cesare Moroni strapieno ha ospitato una gara canora eccellente che ha saputo coinvolgere ed emozionare tutti i partecipanti in un bellissimo clima di adrenalina e competizione, ma anche di amicizia, emozioni e collaborazione, segno evidente della bravura e dell'alta professionalità di Max Petronilli e del fatto che la musica unisce veramente. Le voci meravigliose, la buona tecnica, l'ottima interpretazione e la buona presenza scenica mostrata durante le esibizioni dagli artisti in gara ha fatto sì che la serata abbia preso il volo e che tutti abbiano potuto godere di un eccellente spettacolo. Dopo il successo della prima edizione del 2022 ecco ancora che Max Petronilli e la Contrada Ghetto hanno fatto un altro centro. Con queste premesse è certo che la manifestazione prenderà il via e diverrà uno degli appuntamenti clou delle estati nel nostro territorio. A tutte le giurate e le cantanti è stata donata da Max una rosa gialla coi nastri giallorossi; in ogni cartellina è stata fatta trovare una piccola bellissima coccinella portafortuna di vetro colorato ed inoltre i giurati sono stati omaggiati con bustine di dolcetti misti. “Trenta concorrenti è davvero un bel numero ma, in realtà - spiega il direttore artistico Max Petronilli - le domande di partecipazione sono state molte di più. Purtroppo ho dovuto chiudere le iscrizioni, altrimenti la manifestazione si sarebbe protratta troppo a lungo. L’interesse dimostrato per “Insieme in Musica” è un segno evidente che l’anno scorso abbiamo lavorato bene”. Lo spettacolo si è concluso abbondantemente oltre la mezzanotte, ma non ci sono stati mai momenti di down: la serata è starà un susseguirsi di bei momenti e di allegria ed è piaciuta a tutti riuscendo ad accontentare davvero tutti i gusti. A darsi battaglia a suon di note 30 allievi provenienti da varie scuole di canto del territorio. A giudicare le varie performance sono state due giurie: una composta da esperti del settore quali Stefania Bentivoglio (musicista, insegnante di musica e direttrice della banda Verdi di Tolfa, nonchè sindaca di Tolfa); Laura Gurrado, (popolare insegnante di canto, fondatrice del Coro Bimbi Civitavecchia e presidente della Fidapa Civitavecchia); Fabio Caponi (eccellente bassista e contrabbassista); Anthony Caruana (eclettico chitarrista, compositore e insegnante di chitarra nonchè poliedrico artista che sta ottenendo grandi risultati nella sua veste di ottimo e premiato scrittore); Eleonora Bernabei, (musicista e eccellente cantante); Irene Gargiulli, (bravissima cantautrice). L'altra giuria era composta da giornalisti del territorio: Matteo Ceccacci (Civonline), Patrizia Chimenti (Radio Stella), Lorenzo Leoncini (Idea Radio), Romina Mosconi (La Provincia) e Cristiana Vallarino (Terzobinario). Assegnare i premi non è stato compito facile per le giurie, perché il livello è stato davvero altissimo. I concorrenti che hanno partecipato alla seconda edizione di "Insieme in musica" per gli Under 16 sono stati: Samya Landazury; Maya Rinaldi; Elena Oana Mihai; Manuel Olivieri; Chiara Riccone; Gabriel Sgamma; Arianna Sestili; Maruska Pennesi; Gioia Di Maio; Alessia Bastianini; Diego D'Errico e Aurora Romitelli. Per gli Over 16, invece, hanno partecipato Azzurra Papa; Marinella Barbanera; Elena Trezza; Leonardo Vescovo; Alessandro Schiaroli; Sarah Mangano; Eugenio Montagnani; Sonia Corrente; Claudia Minandri; Simone Bruschi; Alessio Lo Presti; Alessia Barletta; Filippo Ballarini; Francesco Morra; Alessia Starrabba; Enrico Bruno; Ilaria Mariani; Alessia Padroni. Ospite della serata è starà Elisa Nardi, la quale nell'edizione 2022 risultò vincitrice. Chissà se dal prossimo anno verrà inserita anche la categoria "Master" visto il buon numero di concorrenti ben sopra gli over 16. Per quanto riguarda i vincitori il primo classificato tra gli Under 16 è stato il giovanissimo è talentuoso Diego D'Errico con "Sharks" degli: "Imagine Dragons"; primo classificato tra gli Over 16 Eugenio Montagnani con "L'ultima Occasione" nella versione di Francesco Renga. Il "Premio Simpatia" è stato assegnato dagli stessi concorrenti al piccolo e simpaticissimo "Gianni Morandi in erba" Manuel Olivieri con: "Fatti mandare dalla mamma" che ha divertito tutto il pubblico. Il "Premio della Stampa" è andato a Simone Bruschi con "Bella senz'anima". Il "Premio della Critica" intitolato alla memoria del bravissimo musicista civitavecchiese scomparso troppo prematuramente, "Flavio Mazzocchi" è stato assegnato a Filippo Ballarini con il brano "Toxic" di Britney Spears. Vincitore Assoluto di "Insieme in Musica 2023" è stato Diego D'Errico che si è portato a casa un microfono professionalee il prossimo anno parteciperà alla competizionecome ospite. Sul palco a premiare il vincitore del Premio Simpatia è stata un’altra concorrente che “valeva doppio”: la bravissima Elena Trezza che si è ottimamente esibita con il suo bel pancione. Poi sono saliti i giornalisti e a seguire gli esperti. A premiare i vincitori il sindaco di Allumiere, Luigi Landi, e il presidente della Contrada Ghetto, Giovanni Superchi, che ha annunciato l'edizione 2024 di "Insieme in Musica". Al termine della manifestazione, stanco, ma giustamente orgoglioso e felice il "the one man show" Max Petronilli che, con tutta soddisfazione, può godersi gli ottimi e bellissimi risultati ottenuti. "Questo concorso è l'immagine che più mi piace e che racchiude l'essenza di quello che per me è la musica: la magia della musica unisce tutto e tutti, dai grandi ai più piccoli. Grazie alla Contrada Ghetto nella persona del presidente Giovanni Superchi per aver riconfermato già a fine manifestazione l'edizione 2024 - commenta il popolare cantante, esperto e preparato insegnante di canto, perfetto direttore artistico e ottimo presentatore Max Petronill - grazie a tutti i giurati per la professionalità, la competenza, la serietà e la cura che hanno avuto nel giudicare i concorrenti; grazie al numerosissimo e partecipe pubblico che è rimasto fino alla fine, ma soprattutto grazie a tutti i 30 cantanti, con Elisa Nardi ospite perchè vincitrice dell'edizione 2022, che hanno dato tutti loro stessi su quel palco, la loro energia e la loro emozione hanno conquistato tutti, il grande successo di "Insieme in Musica 2023" è soprattutto vostro. Al prossimo anno".