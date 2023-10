CIVITAVECCHIA – «Ho deciso di indire, venerdì 27 ottobre, una giornata di digiuno e preghiera, di penitenza, alla quale invito a unirsi, nel modo che riterranno opportuno, le sorelle e i fratelli delle varie confessioni cristiane, gli appartenenti ad altre religioni e quanti hanno a cuore la causa della pace nel mondo. Chiedo a tutte le Chiese particolari di parteciparvi, predisponendo iniziative simili che coinvolgano il Popolo di Dio». Accogliendo l’invito di Papa Francesco, l’Ufficio diocesano per l’ecumenismo promuove un incontro di preghiera con le Chiese cristiane di Civitavecchia, venerdì 27 ottobre, alle 21, nella parrocchia della Santissima Trinità in via Don Milani. All’incontro sarà presente il vescovo Gianrico Ruzza.

«Abbiamo la possibilità di cogliere una occasione che sembra preparata dallo Spirito – ha concluso il presule – per dare nuovo slancio all’unità di tutti i credenti in Cristo e fare arrivare al Padre la nostra invocazione per chiedere concordi la pace».