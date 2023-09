ALLUMIERE - Ad Allumiere l'amministrazione Landi e, in particolare, la delegata alle Pari opportunità, Alessia Brancaleoni, sono all'opera per organizzare al meglio la 'Giornata della solidarietà'. Come ogni anno, anche quest'anno, oggi si svolgerà una giornata dedicata ai malati e diversamente abili.

Il Comune di Allumiere, in sinergia con l'associazione "Il Cammino dell'Allume" svolgerà un cammino inclusivo, vicino alle realtà del territorio (Tolfa, Allumiere e Civitavecchia).

"L'intento è quello di creare situazioni d incontro e di scambio - spiega la delegata Alessia Brancaleoni - soprattutto è compito delle istituzioni essere accanto alle realtà difficili, non facendoli sentire soli".

La giornata si svolgerà con un trekking naturalistico nel nostro monumento naturale del Faggeto, a cura dell'associazione 'Il Cammino dell'Allume; seguirà poi un pranzo conviviale. "In qualità di delegata alle Pari Opportunità - spiega Alessua Brancaleoni - ritengo che sia importante creare questo tipo di giornate per essere vicino alle persone che sono state meno fortunate, che hanno intrapreso strade "sbagliate", ma anche a chi lavora e chi fa volontariato nel settore. In queste giornate ci si regala da entrambe le parti emozioni difficili da esprimere, ma che ci rendono più sensibili e vicino all'altro.

La comunità di Allumiere è sempre sensibile e pronta a dare una mano, anche in termini di aiuti solidali, ecco perché è sempre più importante mantenere viva questa iniziativa".