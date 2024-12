ALLUMIERE - Proseguono ad Allumiere gli eventi dedicati al Natale. Presso la biblioteca comunale sita nel Palazzo della Reverenda Camera Apostolica sono partiti lo scorso mercoledì i "Laboratori Creativi" tenuti da Francesca Regina. Nel primo laboratorio i ragazzi e i bambini hanno realizzato "La luce del Natale". I laboratori proseguiranno venerdì 29 dicembre 2023 dalle 10.30 alle 12 con l'attività denominata "La magia del Presepe".

Sabato 30 dicembre dalle 10.30 alle 12 si continuerà con il laboratorio "Come un vero Elfo”. L'ultimo laboratorio si svolgerà venerdì 5 gennaio 2024 dalle 15 alle 16.30: "Arriva la Befana".

«Durante il laboratorio "La luce del Natale" - spiega Francesca Regina, organizzatrice e curatrice dell’iniziativa- realizzeremo una bella lanterna per accendere l’atmosfera natalizia anche nella nostra cameretta. In quello dal titolo "La magia del Presepe" creeremo il nostro piccolo presepe con una "Sacra Famiglia" da appendere dove vogliamo, per rivivere la magia della nascita di Gesù. Poi ci sarà il laboratorio "Come un vero Elfo": gli aiutanti di Babbo Natale sono molto simpatici e non bastano mai e quindi creeremo il nostro piccolo Elfo animato per velocizzare la consegna dei regali. Finiremo poi con il laboratorio "Arriva la Befana". Ma attenzione: la nostra Befana sarà giovane e carina. Non mancate a questo laboratorio, nel quale realizzeremo la nostra versione molto simpatica di una delle streghe più amate al mondo. La durata dei laboratori sarà di circa un’ora e mezza ad attività. Appuntamento, quindi, nella biblioteca comunale sezione ragazzi».

Questi laboratori sono consigliati per la fascia d’età 6-12 anni. Per i bimbi più piccoli si raccomanda la presenza di un adulto. La partecipazione gratuita su prenotazione obbligatoria al 3479415771.

