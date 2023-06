CIVITAVECCHIA – La decima edizione de “Il Volontariato promuove la vita”, quest’anno alla Marina, entra nel vivo e lo fa con una nuova “partnership” con la Asl Roma 4 che offrirà screening e consulenze fino a lunedì. Oggi la seconda giornata di appuntamenti inizierà alle 18 con l’apertura del Villaggio delle associazioni. Alle 18,30 inaugurazione dell’evento alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Aprirà l’inno d’Italia eseguito nella Lis a cura de Il Timone Aps. Il presidente de Il Ponte (capofila 2023) ricorderà la figura di don Egidio Smacchia. Tutti i presidenti delle associazioni presenteranno sul palco le proprie attività, poi le premiazioni delle giovani eccellenze locali che si sono distinte nelle diverse discipline. Alle 21,30 ci sarà lo spettacolo “La Magia della vita” di Christopher Castellini, illusionista al di là di ogni limite.

LO SCREENING ASL – Parallelamente l’azienda sanitaria locale sarà alla Marina con l’unità mobile per offrire una serie di prestazioni sanitarie. Come ha spiegato la direttrice del Distretto 1 dottoressa Maria Cristina Serra «il volontariato unito è una forza, infatti è volontà di questa azienda promuovere una community Building proprio per le azioni che dovremo mettere in atto in case e ospedali di comunità. Senza volontariato la sanità va poco avanti».

Per il Dapss ha parlato la dottoressa Roberta Marchini ha evidenziato come insieme sociale e sanitario possano raggiungere la meta. «Senza prevenzione non si va da nessuna parte. Con il nostro truck saremo alla Marina per offrire vari screening, inoltre ci sarà uno stand tutti i giorni con un dietista e infermieri per la rilevazione di parametri vitali e per parlare di corretti stili di vita».

La responsabile dello screening aziendale, dottoressa Elisabeth Galliano ha aggiunto: «Potremo eseguire l’esame mammografico per le donne in fascia 50-74 anni e lo screening della cervice uterina. Grazie al truck che è un vero e proprio ambulatorio su quattro ruote sarà, infatti, possibile eseguire pap test e hpv test e ritirare il kit dello screening del colon retto. Invito tutta la popolazione ad avvicinarsi allo screening senza timori».

La dirigente della Uoc Tutela della persona, dottoressa Maria Teresa Sinopoli, ha detto: «Offriremo tutte le vaccinazioni gratuite per una ampia attività di prevenzione. Dai vaccini contro la meningite fino a quelli contro l’herpes zoster e l’hpv. È importante approfittare di questa opportunità».

