ALLUMIERE - Bagno di folla, tante emozioni, musica d'altissimo livello e applausi a non finire per la settima edizione del “Concorso internazionale di composizione per marce - Città di Allumiere” organizzato alla perfezione dall'associazione Amici della Musica di Allumiere affiancata dalla Fondazione Cariciv e dal Comune di Allumiere.

A trionfare nella categoria A ''Marce da concerto'' è stato il maestro Ken'ichi Masakado con la Marcia "Shining Soul 3"; 2° Premio al maestro Dario Bortolato con la Marcia "The blacksheep squadron march". Nella categoria B ''Marce da parata'' primo premio al maestro Renè Camilleri con la Marcia "Queen J"; 2° Premio al maestro Guillaume Détrez con la Marcia "Foire d'antan".

Ad aggiudicarsi il premio "Rossano Cardinali'' il maestro Ken'ichi Masakado con la Marcia "Shining soul 3". Le menzioni speciali assegnate dai Musicisti della Banda "Amici della Musica" di Allumiere sono state per la Categoria A alla Marcia "Milestone to the brave" del maestro Yohei Mabuchi e per la Categoria B alla Marcia "Color Hill" del maestro Matteo D'Agostino.

Presenti in sala sei maestri su 10: Pasquale Vene, Matteo D'Agostino Viti D'Elia, Marco Agostinelli, Renè Camilleri e Anthony Camilleri.

I quattro maestri mancanti, tra cui due giapponesi ed un francese, erano collegati da remoto ed hanno seguito l'intera manifestazione:

Ken'ichi Masakado, Mabuchi Yohei, Detrez Guillaume e Bortolato Dario.

Alla prestigiosa manifestazione hanno partecipato Gabriella Sarracco e Valentino Carluccio, rispettivamente presidente e vicepresidente della Fondazione Cariciv, la consigliera regionale Marietta Tidei, il deputato Alessandro Battilocchio.

Per il Comune di Allumiere hanno presenziato il sindaco Luigi Landi e l'assessore Simone Ceccarelli.

Questo concorso ha visto la sua prima edizione nel 2011 e negli anni è diventato davvero prestigioso e tantissimi sono I maestri di ogni parte del mondo che ci partecipano.

A ideare tutto è stato il compianto maestro Rossano Cardinali insieme al maestro Francesco Scalone, si è arricchito nel corso degli anni del significativo apporto del maestro Marco Somadossi, attuale direttore artistico. La serietà del Concorso, l'alto profilo della giuria e la possibilità di vedere pubblicate le proprie marce dalla Scomegna Edizioni Musicali, hanno garantito la crescita inarrestabile di questo concorso d'altissimo livello. Quest'anno le marce iscritte sono state 39 e dopo una prima valutazione della giuria, riunitasi ad Allumiere il 4 e 5 marzo, sono state scelte le migliori 10 che sono state ascoltare in prima assoluta nella serata della finale lo scorso 17 giugn.

Le marce sono divise in due categorie: 5 cat. A, marce da concerto e 5 in cat. B, marce da parata".

La banda degli Amici della Musica ha aperto la manifestazione eseguendo alcune marce davanti al Palazzo Camerale come invito alla finale. Eccezionale la giuria composta da splendidi e competenti maestri di musica presieduti dal mitico maestro Somadossi, il quale ha lavorato egregiamente con i maestri Laserra Ingrosso e Kevin Houben.

Quest'anno per la prima volta la Banda ha scelto le due marce: una per ogni categoria e i vincitori sono stati insigniti di menzione speciale. L'evento si è svolto nella splendida Aula Nobile del Palazzo Camerale gremita di pubblico attento all'ascolto e che ha gradito e apprezzato molto le marce.

Il pomeriggio è stato intenso, ricco di emozione, nel ricordo indelebile dell'eccezionale maestro Rossano Cardinali ideatore della manifestazione.

Ottima la riuscita dell'evento e tutti i presenti si sono mobilitati complimentato coi maestri in gara, con i musicisti e con gli organizzatori di questo eccezionale Concorso Internazionale di Composizione per Marce - Città di Allumiere.

"Tutta l'associazione musicale di Allumiere esce inorgoglita da questa splendida settima edizione, ed io - spiega la presidente Stefania Cammilletti, che ha anche presentato magistralmente la serata - voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, in particolare un plauso speciale va al maestro Manuel Pagliarini, infaticabile e disponibile ad ogni lavoro ed al nostro insostituibile direttore artistico Marco Somadossi».

«Anche questo evento contribuisce a rendere speciale questo cinquantesimo anno di vita degli Amici della Musica. Grazie a tutti i presenti e alla Giuria per il lavoro svolto con la massima professionalità, appuntamento all'ottava edizione che si terrà a giugno 2025".

