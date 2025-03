CIVITAVECCHIA – Civitavecchia ha ospitato l’8 marzo scorso il Governatore Lions del Distretto 108L che ha incontrato tre club della Zona 4A: Civitavecchia Santa Marinella Host, Civitavecchia Porto Traiano e Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini con i loro rispettivi presidenti, Giancarlo Drosi, Gianfranco Ciatti e Adelio Dal Mas e il loro Consiglio Direttivo.

«I lavori sono iniziati con la visita del Governatore al Ponte, Comunità di recupero per giovani in difficoltà che per il nostro Club costituisce da sempre il service permanente – hanno spiegato i presidenti – sono seguiti i lavori per far conoscere le difficoltà e i successi raggiunti dai tre club. La nostra attività è stata apprezzata, perché i nostri services sono stati molti e l'impegno dei soci non è mai mancato. Durante la conviviale il Governatore ha illustrato il suo gagliardetto, che ha consegnato agli Officer Distrettuali. Per il club di Civitavecchia Porto Traiano ad Alberto Brandolini, referente del Comitato LCIF, a Eleonora Roscioni, componente del Comitato di Educazione Civica, a Primula Ferranti, componente del Comitato Patrimonio Culturale e a Sara Fresi, componente della Redazione della Rivista Lionismo. Inoltre Eleonora Roscioni ha avuto il riconoscimento di 10 anni di lionismo, Claudio Saladini per i suoi 15, Luigi Mattera per i suoi 20. A Primula Ferranti è stato, altresì, consegnato il Pin award per la sua attività di presidente di Zona dello scorso anno, svolta con ottimi risultati».

Alle signore, per la Festa della Donna, è stato consegnato un omaggio floreale e, dopo un brindisi augurale, Gianfranco Ciatti, presidente del Club più giovane, il Civitavecchia Porto Traiano, ha dato il tocco della campana per la fine di una serata piacevole e produttiva, all'insegna dell'amicizia.