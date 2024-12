CIVITAVECCHIA – Riflettori su Civitavecchia, sabato sera alle 20.30, su Nove Tv. Tra le identità misteriose della trasmissione “Chissà chi è” condotta da Amadeus, infatti, era presente anche il civitavecchiese Luca Landini, ex pallanuotista, come ha ricordato in trasmissione, e oggi Ceo di Specht Group Italia. I concorrenti hanno dovuto abbinare 8 attività alle 8 identità misteriose, riuscendo anche ad indovinare l’attività di Landini, ossia “crea condomini per anziani”. Specht Group Italia infatti ha realizzato condomini per vivere la terza età all’insegna di benessere, salute e socialità, senza rinunciare alla propria indipendenza, in location uniche come Siena, Torino e Salò.