TARQUINIA - Per Halloween, la festa più spaventosa dell’anno, Tarquinia indosserà il suo abito più pauroso. Il quartiere medievale di San Martino è pronto ad accogliere oggi i visitatori più temerari tra i vicoli e le piazzette alle spalle del palazzo comunale, per mezzo chilometro di percorso terrificante e adrenalinico animato da oltre 100 figuranti. “Scheletri, vampiri, fantasmi, zombie e tutto il “campionario” di mostri e personaggi da brivido non aspettano altro che “terrorizzare” i malcapitati – sottolineano gli organizzatori -. Le scenografie sono state realizzate dopo un lungo e impegnativo lavoro durato varie settimane”.

Biglietti Per questa edizione di “Halloween Tarquinia – Città del terrore” l’ingresso per gli under 14 sarà gratuito, mentre dai 15 anni in su il biglietto avrà un costo di 3 euro. “La scelta di mettere un ticket per i più grandi – sottolineano gli organizzatori – è stata presa per sostenere i costi che un simile evento richiede, sebbene chi ha partecipato alla sua organizzazione lo abbia fatto come volontario. La cassa sarà posizionata davanti alla chiesa del Suffragio e aprirà alle 17,15”.

La parata Prima dell’apertura che avverrà alle 18, non appena sarà tramontato il sole e il buio avrà avvolto tutto, per i più piccoli ci sarà la parata di Halloween insieme alla banda “Giacomo Setaccioli”, con partenza alle 16,15 da viale Bruschi Falgari e arrivo a piazza Europa, tra baby dance, animazione, truccabimbi e tanto altro.

