ALLUMIERE - Allumiere, grazie all'associazione "Amici della Musica di Allumiere" si prepara a onorare la patrona della Musica, Santa Cecilia e a ricordare l'indimenticabile maestro Rossano Cardinali: a lui sarà intitolato l'Istituto Musicale.

Sabato 25 novembre l’associazione Amici della Musica di Allumiere, infatti, festeggerà, come ogni anno, Santa Cecilia patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti.

"Questa volta - spiega con orgoglio la presidente dell'associazione "Amici della Musica di Allumiere", Stefania Cammilletti - sarà una ricorrenza veramente speciale, poiché 50 anni fa, proprio in questi giorni, nacque la nostra associazione, da un progetto ambizioso e lungimirante di Vincenzo Frezza ed Umberto Profumo, affiancati da tanti volontari amanti della musica e vogliosi di ridare al paese la sua banda".

Il 29 novembre del 1973 Vincenzo Frezza venne eletto presidente e ricoprì quella carica fino alla sua scomparsa nel 1990. Umberto Profumo, grande strumentista, primo corno della banda dell’Arma dei Carabinieri, è stato il Maestro Direttore della Banda per più di trent’anni ed ancora oggi ricopre attivamente la carica di Direttore Artistico. Per festeggiare degnamente questi cinquanta anni di intenso lavoro ed enormi soddisfazioni musicali e sociali, l’Associazione ha previsto, sin dalle prime ore del pomeriggio, alcuni momenti salienti. "Come ogni anno - prosegue la presidente Stefania Cammilletti - rivolgeremo un caro ricordo a tutti coloro che hanno fatto parte degli Amici della Musica e che oggi non ci sono più con la visita al cimitero e le note struggenti della tromba che intonerà "il Silenzio". Alle 16,30, nell’androne del Palazzo Camerale, alla presenza del parroco don Roberto e delle autorità localo scopriremo la targa con cui intitoliamo il nostro Istituto Musicale alla indimenticabile figura del maestro Rossano Cardinali che tanto si è prodigato per la nostra scuola di musica portandola ad essere una vera eccellenza del territorio..L’istituto registra la presenza di più di cento allievi che hanno l’opportunità di scegliere tra circa venti classi di strumento il proprio percorso musicale. Ogni classe è seguita da maestri diplomati presso i più prestigiosi Conservatori italiani, che hanno cura di preparare al meglio gli strumentisti sia per la banda che per l’orchestra di archi.

Alle 17 nella chiesa parrocchiale sarà celebrata da don Roberto Fiorucci la Solenne Celebrazione Liturgica in onore di Santa Cecilia. Durante la funzione, l’orchestra di archi diretta dal maestro Flavia Morra eseguirà il Canone di Pachelbel, l’Aria sulla quarta corda di Bach, il Panis Angelicus di Frank e, a conclusione: Clock’s dei Coldplay. Al termine della messa ci si sposterà nella Sala Nobile del Palazzo Camerale dove si terrà il concerto del Complesso strumentale degli Amici della Musica, quest’anno impreziosito dalla partecipazione straordinaria di solisti di prim’ordine, che vogliono omaggiare con la loro presenza lo straordinario traguardo delle nozze d’oro della Musica di Allumiere. Solisti molto legati alla nostra associazione come il Maestro Graziano Mancini cresciuto musicalmente tra le nostre fila ed ora secondo clarinetto dell’Orchestra sinfonica della RAI, e il Maestro Vene Pasquale, insegnante da tre anni presso il nostro Istituto musicale nonché compositore finalista del Concorso Internazionale di marce. Il.complesso strumentale proporrà un ricco repertorio: "Il Convegno”, divertimento per 2 clarinetti e banda di Amilcare Ponchielli. Ascolteremo poi il brano di Rossini “Introduzione, temi e variazioni” per clarinetto e banda, con il Maestro Tomasello al clarinetto solista. Sarà poi la volta di un grande trombonista, il Maestro Gianluca Scipioni, primo trombone dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino, che sarà il solista di due brani a noi molto cari, facenti parte di un CD registrato insieme alla nostra banda: “Tanto pe’ sonà” e “E.T. Extra trombone”.

A chiudere il Concerto sarà il brano del Maestro Kevin Houben: "A Future Celebration”, pezzo presentato il primp aprile dalla nostra banda al Flicorno d’Oro, che ci ha visto classificati al Terzo posto della prima Categoria di questo importantissimo concorso internazionale. Il Concerto, preparato con estremo scrupolo, sarà diretto dal Maestro Manuel Pagliarini. Come tutte le feste che si rispettino finiremo in bellezza la serata presso il ristorante La Loggia, pronto ad accoglierci con una superba cena e tanta musica". La presidente degli Amici della Musica di Allumiere, Stefania Cammilletti ci tiene poi a porgere alcuni ringraziamenti. "Voglio fin da ora ringraziare tutti i musicisti che mettono a disposizione il loro tempo e la loro passione per partecipare alle prove d’insieme e tutti coloro che si sono adoperati per organizzare al meglio questa festa di Santa Cecilia. Ringrazio, inoltre, tutti coloro che parteciperanno fisicamente a questo importante momento e tutti quelli che ci seguiranno da lontano con il pensiero. Viva Santa Cecilia, Viva gli Amici della Musica".

