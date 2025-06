CIVITAVECCHIA – “Giovani per anziani”. Il risultato? Benessere, aggregazione e socializzazione. Affinché nessuno si senta solo, è il motto del progetto promosso dall’associazione “La lampada blu”, nata nel 2018 dall’iniziativa del circolo Arci San Gordiano e guidata oggi dall’operatrice olistica Maria Letizia Bello. Un progetto di piena inclusione che coinvolge un nutrito gruppo di anziani che vogliono e si sentono ancora giovani. La loro energia, come spiegato dai referenti dell’associazione, viene incanalata in numerose iniziative, grazie al sostegno offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, che li ha affiancati in questo percorso. E così, grazie ai tanti professionisti che sono l’anima dell’associazione, c’è spazio per il benessere, con ginnastica dolce, passeggiate, meditazione e respirazione. C’è l’aiuto ai ragazzi dell’Arci nelle attività di laboratorio. E soprattutto c’è il servizio “Sos anziani”, per evitare che qualcuno possa sentirsi solo. Un servizio telefonico attraverso il quale gli operatori che si mettono a disposizione contattano gli anziani coinvolti per una semplice compagnia o per servizi specifici e problemi da risolvere. Un progetto fondamentale per questa fascia d’età, come sottolineato dai vertici della Fondazione Cariciv, il presidente onorario Gabriella Sarracco ed il neo presidente Gaetano Starace, i quali hanno confermato la disponibilità a percorrere ancora insieme questa strada.