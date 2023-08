ALLUMIERE - Diletta Sestili, Cristina Testa, Ilenia Armani, Giorgia Travagliati, Maurizio Nucci e Viola Piermarini: questi i magnifici sei ragazzi della Contrada Sant'Antonio che domenica hanno trionfato al Palio delle Contrade portando in casa biancorossa il trofeo come "Miglior gruppo Sbandieratori" con grande gioia di tutta la Contrada.

Le responsabili di questo fantastico gruppo sono Eleonora Carolini, Giorgia Mariani e Aurora Brancaleoni

Grande la soddisfazione espressa da Marco Del Frate, presidente della Contrada Sant'Antonio: "Da presidente posso dire che sono orgoglioso di loro per tutto: per la vittoria che hanno riportato in Contrada dopo 22 anni, per il lavoro che hanno fatto in questi due anni e per il gruppo coeso che hanno creato, che è un grande contributo anche nelle feste che organizza la Contrada. È stata una vittoria meritata e che ci eravamo posti come obiettivo dopo l'ottima prova e terzo posto dello scorso anno: ero sicuro che quest'anno avrebbero fatto meglio. Un grazie particolare poi alle responsabili, che hanno ripagato in pieno la fiducia che il direttivo ha riposto in loro dimostrando la bontà di questa scelta". Felicissimi e ancora emozionati gli sbandieratori del Sant'Antonio: "Prima di entrare in piazza non credevamo affatto del risultato che abbiamo ottenuto e tutto questo è stato possibile grazie all’unione che abbiamo tra di noi perché ormai siamo diventati quasi una famiglia. Sono stati mesi difficili a causa di tutti gli infortuni che abbiamo subito, ma quando abbiamo visto tutta la piazza applaudire per noi, tutti gli sforzi sono stati ripagati ed è stato un’emozione unica. Era dal 2001 che il Sant’Antonio non vinceva la coppa sbandieratori, infatti a fine esibizione non ci siamo commossi solo noi, ma anche le nostre responsabili, i contradaioli e le persone che ci hanno insegnato a fare questo e vogliamo dedicare la coppa soprattutto a loro, perché ci hanno sempre incoraggiato e hanno sempre creduto in noi, anche quando noi stessi non lo facevamo. Ora siamo carichi per il prossimo Palio, sperando di ottenere un ottimo risultato".