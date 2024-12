ALLUMIERE - Ad Allumiere iniziano i festeggiamenti per il Natale, domani, venerdì 8 dicembre 2023, con “Allumiere Magic Christmas Street” che prevede una serie di eventi quali una parata, flash mob, due suggestivi spettacoli delle fontane danzanti, accensione dell’albero e luminarie ed esibizione del coro Purple Gospel Choir .

Per la circostanza l’amministrazione comunale del sindaco Luigi Landi ha istituito il divieto di transito e di sosta, come da segnaletica, eccetto autorizzati su: piazza della Repubblica, dal civico 9 al civico 20 dalle ore 11 dell’8 dicembre fino alle ore 24; viale Garibaldi, tratto a fianco della “Fontana Leggera” (nello spazio adiacente ai parcheggi riservati ai veicoli dei Carabinieri), nello spazio compreso tra il civico 77 e il civico 83 e nello spazio tra gli alberi siti di fronte ai civici suddetti dalle ore 14 alle ore 17 di venerdì 8 dicembre. Divieto di transito e sosta anche su ambi i lati di tutto viale Garibaldi dalle ore 15 del giorno venerdì 8 dicembre fino alle ore 17,30; tutta via Roma dalle ore 15 del giorno venerdì 8 dicembre fino alle ore 17,30; su piazza F. Turati (Ferrata Capolonghi) dalle ore 15 del giorno venerdì 8 dicembre fino alle ore 17,30; piazza della Repubblica dal civico 44 al civico 46 e dal civico 24 al civico 27 dalle ore 15 di venerdì 8 dicembre a fine manifestazione.

Inoltre è interdetto il traffico veicolare su via Isonzo da piazza della Repubblica direzione Località Bolzella dalle ore 17,30 di venerdì 8 dicembre 2023 fino a fine manifestazione. Per la località Bolzella il transito in entrata è consentito da via Bandita dei Buoi a via Civitavecchia dalle ore 17,30 fino a fine manifestazione; mentre in uscita è consentito da via Nuova.

E’ inoltre istituito il divieto di transito in piazza Mertel, fronte scale chiesa, dalle ore 17,30 di venerdì 8 dicembre fino a fine manifestazione; e su via Dante Alighieri a scendere (via Farnesiana direzione piazza della Repubblica) con obbligo di svolta a sinistra su via IV Novembre dalle ore 17,30 di venerdì 8 dicembre fino a fine manifestazione.

