ALLUMIERE - Si è aperta ieri ad Allumiere la XXVI edizione della "Festa d'Autunno e dei Giochi Popolari", un grande e tradizionale evento organizzato in profonda sinergia tra il Comune, l'Università Agraria di Allumiere, la Proloco e molte associazioni di Allumiere; la kermesse si avvale del sostegno di Arsial e della Regione Lazio e del patrocinio della Condotta Slow Food Monti della Tolfa e Etruskey. La festa è partita col vento in poppa, complice il bel tempo; in molti stanno apprezzando il bel e riuscito connubio tra gli ottimi prodotti locali e le tradizioni. Questa due giorni è una vera e propria promozione e valorizzazione del territorio. Ad aprire ieri la manifestazione è stato il convegno tenutosi nell'Aula Nobile di Palazzo Camerale e incentrato sul tema: "Carne di razza maremmana allevamento allo stato brado, un esempio dell' allevamento bovini", in collaborazione con Slow Food e Arsial. Relatori d'eccezione sono stato Ines Innocentini "Referente Educazione e Formazione Slow Food Lazio"; Alessandro Ansidoni "Portavoce Condotta Slow Food Costa della Maremma Laziale"; Miria Catta "Resp. Arsial per la caratterizzazione qualitativa delle produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali del Lazio - Biodiversità zootecnia"; Armando Antonelli "Presidente Consorzio Carne Razza "Maremmana BIO"; Sebastiana Failla "CREA-Zootecnia e Acquacoltura"; Fabrizio Ghera "Assessore Regionale alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio - Regione Lazio"; Emanuela Mari "Presidente della commissione Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli - Regione Lazio"; Luigi Landi "Sindaco di Allumiere"; Daniele Cimaroli "Presidente Università Agraria di Allumiere"; Duccio Galimberti "Delegato al Turismo tradizioni e sviluppo del territorio del Comune di Allumiere"; Antonio Vela "Delegato ai prodotti dell'Università Agraria di Allumiere". La festa proseguirà oggi: stamattina ad invadere Allumiere saranno le donne in rose e tutti i partecipanti della manifestazione targata Komen "Emozioni in Rosa" saranno.accolti ad Allumiere dopo la passeggiata che partirà da Tolfa e passerà da La Bianca. Dopo essere stati rifocillati si potrà partecipare all'imperdibile convegno che terrà l'esperto e bravissimo chirurgo senologo del Policlinico Gemelli di Roma, Sabatino D'Archi. A seguire pranzo a cura della Cooperativa Alfa. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30 ci sarà l'apertura dell'Area Market e degli stand gastronomici in via Roma. Alle 15 anteprima dei giochi popolari per bambini in piazza della Repubblica; alle 15.30 Ciclotto, la Giostra a Oedali in piazza della Repubblica e alla stessa ora nello stesso luogo si terranno i "Giochi del Sorriso". Alle 16 spettacolo musicale de "Il Musicista Ambulante" su via Roma. Dalle 17 partiranno i laboratori per i bambini in piazza della Repubblica. Alle 18.30 spettacolo di arte di strada per bambini tenuto dal simpaticissimo e coinvolgente Mago Lapone. Dalle 20 spettacolo musicale dei "Mezzidivini" in via Roma.

In occasione della “XXXVI° "Festa d’Autunno e dei Giochi Popolari e dei Prodotti a Km 0”, che prevede una serie di eventi e manifestazioni oggi è istituito il divieto di transito e sosta come da segnaletica, eccetto autorizzati su: parte di piazza della Repubblica dal civico n°44 al civico n°46 dalle ore 7 di stamattina fino a fine manifestazione; su parte di Piazza della Repubblica, dal civico n° 10 al civico n° 20, dalle 7 di stamattina fino a fine manifestazione; tutta via Roma, dalle ore 7 fino a fine manifestazione; piazza F. Turati, dal civico n° 23 al civico n° 29, dalle ore 7 fino a fine manifestazione. E’ temporaneamente sospeso il senso unico di circolazione ed è istituito il doppio senso di circolazione su via Nuova, dall’incrocio di Via Isonzo fino all’incrocio di via Roma, dalle ore 14 fino a fine manifestazione. Vista la chiusura di via Nuova all’incrocio con via Roma dalle ore 14 di sabato 30 settembre fino a fine manifestazione è consentita alle auto in sosta sulla suddetta via l’uscita in senso contrario di marcia direzione dia Isonzo e di conseguenza su piazza della Repubblica. L'amministrazione comunale poi rende noto che dalle 8 di stamattina alle 24 i pullman transiteranno sulla Strada Provinciale Braccianese Claudia ed effettueranno fermate al BIVIO "La Croce" e al bivio Sant'Antonio.

