CIVITAVECCHIA - Grazie al centro diagnostico Buonarroti c’è anche un po’ di Civitavecchia nel film di Michael Mann con Adam Driver “Ferrari”, approdato in questi giorni nelle piattaforme streaming. Il Buonarroti, infatti, ha collaborato in qualità di fornitore per il servizio di prevenzione Covid-19. Il Centro negli ultimi anni si è altamente specializzato nell’individuazione del Covid con tecniche sempre più all’avanguardia, sin dal periodo più nero della pandemia. Un’eccellenza a livello nazionale grazie ai suoi macchinari di ultima generazione e alle sue collaborazione con il mondo del cinema che hanno portato, anche se indirettamente, il nome di Civitavecchia sul grande schermo. «Tre mesi a Modena - spiega il direttore del Centro dottor Carlo Tarantino -, da agosto a ottobre 2022, con il nostro laboratorio mobile di biologia molecolare. Centinaia di tamponi al giorno, lavoro di notte, nei giorni festivi migliaia e migliaia di km per seguire la troupe e gli attori. Qualcosa di importante per la struttura, per i nostri operatori e un motivo di orgoglio per la nostra collettività». L’opera è l’adattamento cinematografico della biografia del 1991 Enzo Ferrari: The Man and the Machine scritta da Brock Yates, narra la storia di Enzo Ferrari, interpretato da Adam Driver.

