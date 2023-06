ALLUMIERE - Anche per ''Sentieri Fioriti'' ad Allumiere buona la prima. Il comune collinare domenica ha dato vita alla prima edizione di un'altra eccezionale manifestazione che già dal suo esordio sembra destinata a grandi risultati: la prima edizione di "sentieri fioriti" ha infatti avuto il successo che meritava. "È stata una bella domenica quella appena trascorsa ad Allumiere, per l'esattezza nella piazzetta Chigi ai piedi del camerale, dove tanti turisti e gente del posto si sono recati per assistere a questo bellissimo evento. Nonostante il rinvio di fine maggio, causa maltempo, è stato un vero successo e non affatto scontato visto il primo vero caldo della stagione - spiega il consigliere Aldo Braccini - la mattina è iniziata con i vari trekking dove gruppi di persone si sono cimentati nel bellissimo territorio nostrano per poi ritrovarsi nel piccolo borgo di piazza Chigi per degustare le pietanze preparate accuratamente da alcuni produttori locali. Per una domenica piazza Chigi si è trasformata in un mix di colori, quadri, addobbi "fioriti" e tanti bambini hanno reso una bellissima giornata all'insegna del divertimento e della spensieratezza". Nel pomeriggio è stata la volta della tanto attesa "app city", un'applicazione adatta per tutti gli smartphone che permette di avere a portata di mano tutte le informazioni necessarie per vivere Allumiere, dal territorio (percorsi di trekking tracciati dal CAI) all'enogastronomia, ai punti di interesse storico/culturali. Poi tanta musica fino all'aperitivo serale.

La riuscita di questo evento è merito soprattutto della collaborazione tra amministrazione comunale, Università Agraria, associazioni e gruppi di volontari che si sono dedicati per rendere tutto alla perfezione ma in modo particolare l'associazione "Il cammino dell’allume " che ne è stato promotore. "Allumiere offre dei posti belli ed insoliti, un territorio ancora incontaminato e da scoprire - spiega ancora il consigliere Braccini - questo "turismo green" deve diventare un fiore all'occhiello per il nostro paese".

Lara Sgamma, presidente del Cammino dell'Allume, commenta soddisfatta: "Voglio esprimere tutta la mia soddisfazione per la riuscita della festa e voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorano con noi per fare si che tutto funzionasse. È stato emozionante vedere tante realtà del paese che hanno collaborato, associazioni, amministrazione e università Agraria insieme hanno dato vita a qualcosa di nuovo che può essere ripetuto e migliorato di anno in anno. Vi aspettiamo il prossimo anno per un nuovo appuntamento all'insegna della valorizzazione territorio, della tradizione e dei sapori del nostro Paese". Da rilevare l'apprezzata iniziativa dell'Associazione Poeti Allumiere che hanno partecipato a "Sentieri Fioriti" con una originale mostra con un ricordo al presidente Pierino Pennesi prematuramente scomparso. "Con tanto piacere - spiegano dall'Apa - abbiamo arricchito la splendida mostra di oggetti del nostro passato con le poesie di Pierino Pennesi tratte dal suo libro "Ferri vecchi", semi antichi per nuove piantagioni perché senza passato non può esserci futuro".