ALLUMIERE - "Perfettamente riuscita l'escursione sul sentiero Viola del Cammino dei Minatori: tra fornaci dell’allume, corbezzoli e l’acquedotto Traianeo: un camminamento perfetto in un territorio meraviglioso". Ad esprimersi così i responsabili dell'associazione Natura & Trekking dopo la bellissima e molto partecipata escursione sul sentiero Viola di Allumiere facente parte del Cammino dei Minatori (a cura dell'associazione Il Cammino dell'Allume). Abbiamo conosciuto e apprezzato il Cammino dei Minatori, inaugurato pochi mesi fa.

"C’è un nuovo cammino da scoprire nel Lazio che concentra natura, archeologia e tradizione, ossia Il Cammino dei Minatori. Per il momento abbiamo testato felicemente e dolcemente il sentiero Viola, un itinerario tra boschi di macchia mediterranea, tracce dell’antico acquedotto di Traiano e dell’estrazione dell’allume! con il corbezzolo in frutto ci è scappata anche una marmellata wild. Presto torneremo per godere degli altri due sentieri".