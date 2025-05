CIVITAVECCHIA – «Dieci anni di attività: un traguardo importante, fatto di impegno, crescita e, soprattutto, di persone». Festa grande in casa MrMoto, rivenditore selezionato Honda di Civitavecchia che, per celebrare questo importante traguardo, ha deciso di organizzare un’iniziativa aperta alla cittadinanza. Domenica infatti - in collaborazione con Gigi Bar, Ilashop, Daniele Lucarelli e Deaclima service - sarà possibile effettuare test ride Honda moto: a disposizione infatti gran parte dei mezzi della gamma Honda moto. Per partecipare è necessario essere muniti di casco e di patente idonea e in corso di validità. «In questi dieci anni abbiamo affrontato sfide, raccolto successi, imparato dai momenti difficili e ci siamo evoluti, giorno dopo giorno - hanno aggiunto - non è stato sempre facile, ma la passione, la determinazione e la fiducia reciproca ci hanno portati fin qui. Guardiamo a questi 10 anni non come un punto d’arrivo, ma come una base solida da cui ripartire per affrontare nuove sfide e continuare a crescere».