CIVITAVECCHIA – Alcuni dipendenti di Torre nord segnalano quanto starebbe accadendo, da qualche giorno, in concomitanza con le operazioni di demolizione di un vecchio gruppo dismesso all’interno della vicina centrale di Tvs, di proprietà di Tirreno Power. «Nel nostro parcheggio, di proprietà Enel stiamo ritrovando residui depositati sulle nostre auto private custodite sotto delle pensiline – hanno spiegato – è stata contattata dagli Rls di Tvn anche la Asl competente ma sembra non cambi nulla. La sera dobbiamo passare all’autolavaggio a lavare le nostre auto. Il problema non è tanto l’auto – hanno concluso – ma ciò che si sta disperdendo in aria e di conseguenza ciò che respiriamo».