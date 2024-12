CIVITAVECCHIA – La teoria dell’evoluzione, ma anche l’applicazione nel quotidiano, l’importanza della scienza, il ruolo delle donne. Sono solo alcuni degli aspetti portati all’attenzione di un’aula Pucci che ha visto in platea giovani studenti interessati ed attenti. L’occasione è stata ieri mattina la celebrazione, per la prima volta anche in città, del Darwin day, grazie all’intuizione di Roberta Sacco e Innocenzo Marro, e al prezioso lavoro di Debora Sacco Giaretta e Gino Saladini. Una giornata ricca di spunti che non ha lasciato indifferenti, ma ha cercato di instillare nei ragazzi quella curiosità e quel senso critico necessari nella loro crescita. Ricercatori e professori universitari si sono alternati nella prima parte della mattinata intervenendo sul tema “Dall’Homo all’uomo: Darwin e l’evoluzione umana”. A seguire, nell’ambito della giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, è stato assegnato il premio alla dottoressa Simona Marzi, dirigente fisico presso l’Irccs Istituto nazionale Tumori Regina Elena di Roma. Spazio infine a Giada Cordoni, dell’Università degli studi di Torino, che ha acceso i riflettori su “Il primato femminile nel mondo dei Primati”, con esperienze dirette dei suoi studi e ricerche.

