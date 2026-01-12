CIVITAVECCHIA - Anche una semplice giornata di pesca può trasformarsi in qualcosa di speciale quando diventa occasione di solidarietà. È quanto accaduto la mattina del 6 gennaio a Civitavecchia, in occasione della festività dell’Epifania, grazie all’iniziativa promossa dal Fasd Old Fishing Club – MAVER di Civitavecchia, in collaborazione con il personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera, guidata dal comandante Nicastro.

Nonostante le condizioni meteo poco favorevoli, l’evento si è svolto con grande partecipazione all’interno della Stazione Marittima del porto storico. Qui sono state distribuite numerose calze della Befana, colme di cioccolata e dolci, ai bambini della città e agli ospiti del circolo Arci S. Giordano e della Cooperativa Sociale Integrata Civitabella. Un gesto semplice ma carico di significato, capace di regalare momenti di gioia, sorrisi e autentica condivisione.

La manifestazione è poi proseguita a Santa Marinella, presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dove le calze sono state consegnate ai bambini ricoverati. L’arrivo della Befana ha portato un clima di festa anche nei reparti ospedalieri, trasformando per qualche ora la quotidianità della degenza in un momento di leggerezza e serenità.

L’iniziativa ha riscosso un grande successo, confermando ancora una volta quanto sia fondamentale il ruolo delle associazioni e delle istituzioni del territorio nel costruire occasioni di solidarietà concreta. Un impegno condiviso che, in questa occasione, ha avuto come unico obiettivo quello di donare felicità ai più piccoli.

A conclusione della giornata, non è mancato il sentito ringraziamento del presidente dell’ASD, Alessandro Pacitti: «Non posso che esprimere un immenso grazie a tutti i partecipanti all’iniziativa, ai pescatori che hanno aderito portando tante calze della Befana. Un ringraziamento che si estende anche all’ADSP, a Port Mobility e a RCT per il supporto e la collaborazione».

Un’Epifania che, a Civitavecchia, ha lasciato il segno, dimostrando come la solidarietà possa nascere ovunque, anche da una giornata dedicata al mare e alla pesca.