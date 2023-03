Società

È quanto prevede il Piano di Sviluppo 2023 della rete elettrica nazionale, presentato a Roma, che prevede nel Lazio un impegno di oltre 1,6 miliardi di euro per i prossimi 10 anni e attesta la regione al secondo posto per investimenti in Centro Italia. Introdotta Hypergrid: la rete altamente tecnologica per raddoppiare la capacità di scambio da Sud verso Nord.