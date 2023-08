ALLUMIERE - Gioia e tripudio nella Contrada La Bianca dopo l'importante vittoria come miglior Corteo Storico del 57° Palio delle Contrafe di Allumiere che si è disputato domenica pomeriggio in piazza della Repubblica. Il gruppo biancoverde ha rappresentato alla perfezione il periodo storico e ha colpito la giuria tanto che proprio a La Bianca i giurati esperti hanno deciso di assegnare il trofeo tra gli applausi scroscianti dei Contradaioli biancoverdi e della piazza. "Il corteo storico è pensato durante tutto l’inverno, ma è nei mesi di giugno, luglio e agosto che si preparano tutte le cose intensamente. - spiegano le responsabili del corteo storico, Valentina, Martina, Giorgia, Alessia, Marianna e Diana - quest’anno sono stati creati due abiti nuovi grazie all’aiuto delle nostre fantastiche sarte: Ornella, Angela, Roberta, Pina, Patrizia, Sara e Loredana. Tutto è stato curato nei minimi particolari, dai vestiti, alle acconciature, alle scarpe". Le responsabili del corteo, Valentina, Martina, Giorgia, Alessia, Marianna e Diana, si sono "ispirate ai dipinti del periodo sia per le acconciature che per i gioielli, mentre per la storia è stata fatta una ricerca approfondita da libri e siti internet". Le responsabili ci tengono a ringraziare "in primis le sarte che, fino a tarda notte, sono sempre state a disposizione per finire abiti, calzature e acconciature in tempo; le parrucchiere, Brenda Bramucci e Lucia Orefice che, sin dalla mattina presto, hanno creato le acconciature; e le truccatrici Nicoletta Fracassa e Milena Santecchi, che hanno creato trucchi semplici in linea con il periodo storico". Le responsabili vogliono ringraziare, inoltre, "tutte le comparse che sono state sempre a disposizione per ogni prova d’abito e che durante la sfilata si sono immedesimati nella parte, in particolare i due cavalieri che nonostante i 100 kg di armatura addosso non hanno mollato e si sono esibiti davanti la giuria". A 4 giorni dalla vittoria ancora non si placa la giusta soddisfazione delle responsabili che spiegano: "Tutte le ricerche, l’impegno, la costanza e l’attenzione dei particolari sono state ripagate e siamo orgogliose del lavoro svolto. Siamo molto felici del risultato raggiunto e questo è un punto d’inizio per continuare a migliorare ancora di più il corteo".