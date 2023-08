CIVITAVECCHIA – Corso Marconi senza linea internet da una settimana. Sono giornate di grandi disagi in una delle zone più frequentate della città, di maggior passaggio soprattutto in questa stagione crocieristica. Non soltanto difficoltà e problemi per i residenti della zona: senza internet, oggi, le attività anche in casa sono limitate. Lavoro, svago, divertimento. Tutto limitato.

Disagi anche e soprattutto per i commercianti della zona, in difficoltà con pos e pagamenti elettronici, e con le attività che ad oggi sono strettamente legate ad internet.

Il problema, segnalato più volte in questi giorni, sarebbe dovuto ad un danno sulla linea che però, ad oggi, trascorsa ormai una settimana, non è stato ancora riparato.

«Il primo allarme l’abbiamo avuto venerdì sera - hanno spiegato residenti e commercianti - ma pensavamo potesse essere una cosa di poco conto, un guasto temporaneo, un problema risolvibile in poco tempo. E invece sono giorni che siamo senza linea internet, con gli immaginabili problemi e disagi che si presentano quotidianamente. Ci auguriamo - hanno concluso - che il danno possa essere riparato a breve, perché così è davvero difficile».

