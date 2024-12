ALLUMIERE - Corso di taglio e cucito personalizzato e a domicilio ad Allumiere. «Non usi l'automobile, non perdi tempo a cercare parcheggio; non consumi benzina; non ti stanchi con il carica e scarica la macchina per cucire, puoi farlo in pantofole - spiegano gli organizzatori - Imparerai a conoscere le funzioni della macchina per cucire, tutti i punti che ti sembrano geroglifici, a mettere in pratica tutti gli insegnamenti con la padronanza dell'uso dell'ago specifico per ogni lavoro. Imparerai che per cucire una cerniera lampo esiste un piedino apposito e che se ti si ammatassa il filo ci sono almeno tre errori da correggere.....e altro ancora»

