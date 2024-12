CIVITAVECCHIA – Lunedì scorso, nella sede di via Veneto del Ponte, comunità terapeutica per il recupero da tossicodipendenze, la presidente della Zona 4A del Distretto Lions 108L per l'anno 2023-2024, Primula Ferranti, ha consegnato alle ragazze madri del programma Coccinelle una grafica autenticata dall'autore Gianni Turina, responsabile degli Artisti della Solidarietà del Distretto.

Il quadro rappresenta una madre che allatta un bambino, pensiero coerente con le necessità di queste giovani, che contemporaneamente si liberano da dipendenze ed apprendono l'arte di amare i propri figli.

Il dono è dei quattro club della Zona: Civitavecchia Porto Traiano, Civitavecchia- Santa Marinella Host, Bracciano- Anguillara Sabazia- Monti Sabatini e Fiumicino Portus.

Erano presenti l'attuale presidente della Zona 4A, Walter Zambelli, il presidente del Lions Club Civitavecchia Porto Traiano, Gianfranco Ciatti, alcuni soci del club, il presidente del Ponte, due operatrici ed una rappresentanza delle ospiti della struttura, che con la narrazione delle loro vicende hanno toccato il cuore dei presenti.

«Contenti di questa iniziativa – ha commentato Ferranti – ci siamo rafforzati nell'idea di continuare a sostenere queste giovani in difficoltà».