CIVITAVECCHIA – «Tutto il direttivo di Confcommercio Litorale Nord, ed a nome di Tutti i Nostri associati, esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di uno dei commercianti più storici della Città, Impero Pietrini e la Sua famosa ferramenta ci ha da sempre consigliato e dato indicazioni con la Sua grande esperienza. Ciao Impero fai buon viaggio, un abbraccio immenso a Tutta la famiglia». Sono le parole con cui l’associazione di categoria esprime il suo cordoglio per la scomparsa dello storico commerciante di via XVI Settembre.

