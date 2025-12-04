CIVITAVECCHIA – Grande successo e partecipazione ieri mattina all'importante incontro formativo "Rompere il Silenzio: Educare al Rispetto e alla Legalità", organizzato dalla Sezione Fidapa-BPW Italy di Civitavecchia, presidente Paola Rita Stella, con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati e dell'Aiga sezione di Civitavecchia. L'evento, ospitato nell'aula magna dell'I.I.S. Stendhal - L. Calamatta, in via della Polveriera, ha coinvolto numerosi studenti delle scuole secondarie di secondo grado, fornendo loro strumenti critici e di sensibilizzazione per la prevenzione della violenza di genere, affrontata sia dal punto di vista legale che psicologico.

L'incontro si è aperto con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Giovannina Corvaia, della Vice Presidente Fidapa-BPW Italy Gabriella Sarracco, della Tesoriera Distretto Centro Fidapa-BPW Italy Maria Cristina Ciaffi e dalla Presidente dell'ordine degli Avvocati di Civitavecchia Mary Dominici, le quali unite hanno sottolineato l'importanza cruciale della formazione nelle scuole su questi temi.

Le professoresse Pia Chiappetta e Antonietta Schioppa, referenti del progetto di “Cittadinanza consapevole”, hanno introdotto la necessità di una partecipazione attiva e informata. Per l'Area Legale, l’avvocato Laura Carlevaro ha affrontato il tema "La Legalità e le Tutele", chiarendo agli studenti i diritti e i meccanismi di protezione offerti dall'ordinamento. Per l'Area Psicologica, la dottoressa Alessandra Matiz ha trattato "Riconoscere i Segnali: Le dinamiche della violenza", offrendo spunti fondamentali per identificare e affrontare situazioni di rischio.

La mattinata ha visto gli studenti assoluti protagonisti. "La rottura del Silenzio" si è trasformata in una vera e propria espressione di impegno e sensibilità, con i ragazzi che hanno portato in scena i loro contributi artistici: attraverso canti e rappresentazioni da loro stessi ideati e realizzati, hanno affrontato con coraggio e profondità questo delicato tema, dimostrando la volontà di essere parte attiva nel cambiamento culturale.

L'evento è stato impreziosito dalla partecipazione speciale e professionale di Iolanda Zanfrisco e di Piergiuseppe Agozzino della Compagnia Teatrale Anta & Go! APS di Civitavecchia, che hanno contribuito a veicolare il messaggio con l'efficacia del linguaggio artistico.

La Sezione Fidapa-BPW Italy di Civitavecchia esprime soddisfazione per l'esito dell'iniziativa, ribadendo il proprio impegno a sostegno della formazione di una società più equa e rispettosa.