CIVITAVECCHIA – Proprio nella Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, questa mattina la Cisl Roma Capitale e Rieti ha inaugurato a Civitavecchia il nuovo sportello Spazio Inclusione Disabilità, servizio dedicato all’ascolto, all’orientamento e al supporto concreto alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Una scelta non casuale, che vuole trasformare una ricorrenza spesso celebrata con parole in un gesto tangibile, capace di incidere nella quotidianità di chi vive condizioni di fragilità.

La sede è quella della Cisl in via Giuseppe Mazzini 18. Lo sportello sarà aperto ogni mercoledì, dalle 9 alle 13, e si affiancherà a quelli già attivi a Roma Centro e Ostia, contribuendo a costruire una rete territoriale sempre più ampia. Il progetto nasce dal Coordinamento Disabilità intercategoriale della Cisl, con il patrocinio di AIDiMa – Associazione Italiana Disability Manager. L’obiettivo è ricucire quella distanza che troppo spesso separa i diritti riconosciuti per legge dal loro reale esercizio.

«Il nostro intento è non lasciare sole le persone di fronte alla burocrazia – ha spiegato la segretaria generale Rosita Pelecca – tra norme e procedure spesso il divario diventa un vuoto di tutele. Con servizi di orientamento, supporto nelle domande di invalidità, nelle pratiche Caf e Inas, nella richiesta di Disability Card e molto altro vogliamo colmare quel vuoto, dare risposte immediate e concrete». Un messaggio condiviso dalle istituzioni presenti. Il sindaco Marco Piendibene ha definito l’inaugurazione «un segnale forte in una giornata simbolica. Nonostante le difficoltà di bilancio –ha assicurato - l’amministrazione conferma l’impegno sui servizi sociali». Proprio l’assessore alle politiche sociali Antonella Maucioni ha ribadito questo impegno, garantendo sempre una maggiore attenzione «con le risorse che abbiamo e con la visione che mettiamo in campo», sottolineando l’importanza della collaborazione con la Regione per garantire integrazione reale. La consigliera regionale Marietta Tidei ha ricordato come «servano i fatti, non solo le parole», annunciando investimenti e un lavoro normativo in corso sul settore. Paolo Sagarriga Visconti, responsabile Cisl di Civitavecchia, ha parlato di un’attenzione importante ai territori. «Ci troviamo di fronte ad un’iniziativa – ha spiegato – che nasce sul territorio, per il territorio e che va portata avanti insieme al territorio», invitando le diverse realtà a diventare protagoniste attive, con un lavoro di rete fondamentale.

Francesca Pistone, referente dello sportello romano, ha tracciato la rotta: «Essere un collante tra bisogni e risposte, tra servizi e famiglie». A Civitavecchia la responsabile sarà la disability manager Valentina Giansanti che ha sottolineato: «Vogliamo abbattere muri, non costruirne, dimostrando di essere un supporto per utenza e famiglie». Un’apertura quindi che ha l’obiettivo di trasformare la parola inclusione in pratica quotidiana.