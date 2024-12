CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale di Civitavecchia ha preso parte alla cerimonia del “VII aprile 1944” in cui si ricordano i 51 martiri delle valli leonessane. Un ulteriore passo in avanti per il patto d’amicizia fra le città di Civitavecchia e Leonessa che sarà ufficializzato a giorni.

Molto toccante l’intervento dell’assessore Simona Galizia che ha messo in primo piano i dolorosi avvenimenti che uniscono le due Comunità. Per Civitavecchia, come ha ricordato il presidente della Società storica civitavecchiese Enrico Ciancarini, il 14 maggio 1943 con le distruzioni causate dai terribili bombardamenti angloamericani; per la comunità leonessana il venerdì santo di sangue del 7 aprile 1944.

Presente anche l’onorevole Paolo Trancassini oltre all’amministrazione comunale di Leonesse guidata dal sindaco Gianluca Gizzi.

