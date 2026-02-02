SANTA MARINELLA – Giovedì 5 febbraio 2026, presso la sala del Camino della Chiesa di San Giuseppe, si terrà un incontro dedicato all’eredità e all'attualità del Concilio Vaticano II, un evento che ha cambiato il volto della Chiesa Cattolica moderna.
Interverranno Don Giovanni Di Michele e Don Paolo Tammi, nuovo parroco della Chiesa di San Giuseppe e prima Preside del Pontificio Istituto Sant'Apollinare.
Quello di giovedì sarà il primo di un ciclo di tre incontri previsti per il 12 e il 19 febbraio, in cui si approfondira' il tema della Chiesa nel Terzo millennio, attraverso i 16 documenti del Concilio Vaticano II.
Don Giovanni torna a Santa Marinella, dopo aver presentato nei mesi scorsi presso la Biblioteca Civica due testi: "La chiesa incarnata del concilio Vaticano II nel 3° millennio" e "Incontri umani di Gesù". Le opere descrivono una Chiesa vicina alle persone, basata sulla quotidianità e sul messaggio di speranza.
La parrocchia di San Giuseppe si propone come spazio di ascolto e confronto, aperto non solo ai praticanti ma a chiunque sia curioso di esplorare le radici della modernità cristiana.
Il Concilio Vaticano II (1962-1965) ha segnato il passaggio da una visione di "fortezza" a una di "comunione", introducendo riforme fondamentali nella liturgia e nel dialogo ecumenico.
In un’epoca di rapidi cambiamenti sociali, riscoprire i testi conciliari permette di comprendere meglio il percorso che la Chiesa sta vivendo oggi.