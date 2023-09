TOLFA - È Chiara Boschi 18enne di Manziana la nuova Miss Drappo 2023; Denise Fracassa di Tolfa è stata eletta Miss Giuria Popolare. Questo il verdetto finale della riuscita manifestazione "Miss Drappo 2023" organizzata con la collaborazione della Fidapa sezione Tolfa, che ancora una volta ha dato vita ad un'edizione pressoché perfetta. A condurre la kermesse è stata Anna Maria Fedeli. Otto le Miss in gara: Chiara Boschi, Manziana; Denise Fracassa, Tolfa; Desiree Lavini, Canale Monterano; Delia Valentini, Ladispoli; Miriana Bolletta, Oriolo Romano; Beatrice Pinzi, Santa Marinella; Gaia Sgamma, Allumiere; Vanessa Fortunati, Tarquinia.

Miss Drappo è iniziata all’insegna del romanticismo d’antan, grazie ai costumi e alle coreografie stile 800 della Vittoria Accademia Dance. Poi si sono susseguite le uscite delle otto ragazze, in costume (il primo ingresso indossando anche catane e zaini degli artigiani tolfetani), vestite casual e, poi – grazie agli splendidi capi forniti dal partner del concorso “Valore Sposi Atelier” – in abiti eleganti e da sposa.

A scortarle Gioele Calderari, Michael Crespi, Riccardo Curi, Mirko Mocci e Giorgio Curi. Sul palco si sono esibiti la JS Band, ovvero Alex Compagnucci (voce), Mattia Cerulli (Basso) e Riccardo Izzo (Chitarra), trio di diciottenni e poi l'undicenne Alessia Bastianini. A dare ritmo alla serata le due performance – come sempre di alto livello - delle scuole tolfetane Asd Centro Danza di Letizia Costantini e Centro Artistico Balletto di Tolfa di Marilena Ravaioli.

Simpatica l’uscita dei bambini, anche loro vestiti eleganti, coordinati da Daniela Morra che dopo aver lasciato volare i pallioncini hanno distribuito le schede per voto del pubblico. Per eleggere la nuova Miss Drappi è stata chiamata una giuria di esperti presieduta da Anna Graziano, per Valore Spose Atelier di Civitavecchia (coadiuvata nell’assistere le miss dalle referenti di Verona e Torino). Con lei, madrina della serata, la miss giuria popolare 2022 Morgana Nuccio, anche lei in abito Valore Sposi come pure l’altro giurato, e ospite d’onore, Federico Gerolin di Ceveteri, in concorso per Mister Italia 2023. Poi c’erano la presidente Fidapa Giuseppina Esposito, le insegnanti di danza Letizia Costantini e Marilena Ravaioli, l’ideatrice di Miss Ladispoli Alessandra Fattoruso, il presidente della Pro Loco Felice Tidei, la giornalista professionista Cristiana Vallarino e Sara Ciambella, per il team delle estetiste-parrucchiere de “La Rosa del Deserto” di Paola Torroni che ha curato l’immagine delle concorrenti. Scrutatore della votazione Simone Gobbi, del team Drappo. Al momente di consegnare fasce e corone sul palco è salita la sindaca Stefania Bentivoglio.

Oggi pomeriggio invece si svolgerà la tradizionale "corsa de le cavalle" del Drappo dei Comuni: una corsa di cavalli mezzosangue al fantino lungo la pista interrata di via Roma con l'avvincente e tradizionale partenza "alla traina". Durante la Cena di gala sonk stati effettuati i sorteggi per gli abbinamenti Comune-Scuderia, quindi oggi le accoppiate saranno: Allumiere, Silbomba; Canale Monterano, Bosea da Clodia; Ladispoli, A Beru Mia; Manziana, Dory Lady; Oriolo Romano, Butterfly; Santa Marinella, Don Peppe di Cavoi; Tarquinia, Spoon River; Tolfa, Chilivanesu. Il tutto si aprirà alle 15,30 con la sfilata dei sindaci con la banda Verdi; alle 16 avrà luogo l’inizio delle batterie del XIV Drappo dei Comuni. A organizzare questa manifestazione che affonda le radici nella tradizione tolfetana sono il Comune, la Pro Loco e il Team Drappo dei Comuni.

Da rilevare che per informazioni e chiarimenti, per questa o future edizioni, la mail di riferimento è drappodeicomuni@gmail.com.

