CERVETERI – "Omicidi sulla via di Santiago – La Quarta Luna”. Questo il titolo del libro, scritto da Fabio Angeloni (Bertoni editore) che sarà presentato domani, 6 giugno, alle 18.30 al Rifugio degli Elfi. A dialogare con l’autore: Pietro Tidei.

Mito e religione, passato e presente si fondono nel romanzo. "Il primo in assoluto a raccontare gli straordinari segreti che si celano sotto le mura della Cattedrale di Santiago di Compostela in Spagna".

Il segreto del codice Callisto rischia di saltare quando riemerge dal medioevo durante i lavori della cattedrale di Santiago. Frank Rizzo, giornalista della Stampa, Maria Salgado affascinante avvocato e padre Emanuele, abile apicoltore ed ex criminologo, vengono ingaggiati in un'orribile caccia al tesoro dalle mail farneticanti del serial killer che procede in un macabro pellegrinaggio di follia, uccidendo giovani ragazze incinte sulle strade che portano a Santiago. Dietro gli omicidi si agitano i misteri della tradizione compostelana, le leggende celtiche che abitano ancora oggi la Galizia, le manovre del potente Bernardo Di Chiaravalle, per nascondere quella storia segreta che richiama il mito della bellissima ninfa Callisto messa incinta da Giove. Mentre Frank si avvicina alla verità, contro il Vaticano che prova a fermarlo, sarà proprio Callisto, la quarta luna di Giove, a rivelargli il nome dell'assassino.

Fabio Angeloni dopo aver superato l’esame da Giornalista Professionista, nel 1984 entra alla Cassa di Risparmio di Roma, prima alla Federazione delle Casse e poi nel settore della Formazione. Nel 1990 viene scelto per la segreteria tecnica del Vice Direttore Generale del Banco di Santo Spirito quale responsabile della comunicazione audiovisiva .

Dal 1995 dedica la sua attività al Marketing come Assistente Senjor del Capo dell’Area Roma Centro della Banca di Roma e come Business Analyst del Canale della Clientela Istituzionale, di cui cura il piano Industriale, arrivando nel 2000 al grado di funzionario ed entrando nello staff di Controllo di Gestione del Direttore Generale della Banca di Roma

L’esperienza internazionale inizia nel 2004, quando diventa Responsabile del Controllo di Gestione delle Filiali Estere del Gruppo Capitalia. L’anno dopo, si trasferisce a Milano per lavorare nel settore della Merchant and Investment banking in HypoVereinsbank, banca tedesca del gruppo Unicredit.

Nel 2008, viene chiamato nella Holding del Gruppo nell’area Planning and Control prima come Business Partner del Managerial Information System (Revenues) e poi come Project Leader del Cost MIS per l’analisi a livello globale dei costi delle 120 banche e società del gruppo. Rientra a Roma nel 2013 nella softer-house di Unicredit per occuparsi di Industrial Monitoring fino al novembre del 2019.

Oggi solo scrittore e Consulente del Sindaco al Bilancio nel Comune di Santa Marinella.

Ama la musica ed il teatro. A Civitavecchia la sua passione politica lo ha accompagnato per diventare prima Assistente Parlamentare e poi Portavoce del sindaco. E’ tra fondatori della Compagnia Teatro Buonarroti, del gruppo Scout Civitavecchia 1 (Salesiani) .

Modalità di partecipazione: INGRESSO GRATUITO.

Gli eventi si svolgeranno all’esterno del locale, solo in caso di maltempo verranno svolti all’interno.