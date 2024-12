CIVITAVECCHIA – Federnoleggio ha assegnato il prestigioso riconoscimento “Best in Class” nella categoria NCC al dottore commercialista Tiziano Cerasa. Il premio, che celebra l’eccellenza professionale, è stato attribuito per il contributo significativo di Cerasa al settore, rafforzando l’efficienza e la competitività delle imprese italiane. «Sono molto soddisfatto - ha detto Cerasa -, seguo il settore dal 2011. Ricevere un premio del genere fa sicuramente molto piacere, soprattutto perché non ci si candida. È il riconoscimento per un lavoro che svolgo con grande passione».

