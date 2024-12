S. MARINELLA – Tra le persone che nelle festività natalizie non hanno la fortuna di poter frequentare i centri cittadini vestiti a festa, ci sono gli anziani, che a causa delle loro patologie non hanno la possibilità di partecipare agli eventi tradizionali. Proprio per questo motivo, ieri l’altro, c’è stato un pomeriggio ricco di festeggiamenti alla Rsa del Carmelo di Santa Marinella, a cui hanno preso parte il sindaco Pietro Tidei e il consigliere comunale dottor Alessio Manuelli. “È stata una nuova occasione – ha spiegato il sindaco - per trascorrere le festività in compagnia di numerose famiglie con le quali abbiamo assistito all'arrivo dei Re Magi, di Babbo Natale e della Befana e partecipato ad una ricca tombolata. Ho visto in quelle persone la felicità di poter stare insieme e divertirsi e credo che queste iniziative le ripeteremo in futuro”.