CIVITAVECCHIA – Il caldo non molla la presa. Civitavecchia costretta a fare i conti anche in questi giorni con le temperature altissime, tanto che sono aumentate rispetto allo scorso anno le persone che hanno deciso di trascorrere la giornata di Ferragosto in collina o in altri luoghi più freschi fuori città. Il mare rimane tuttavia una scelta gettonatissima: gli stabilimenti balneari si sono organizzati nel migliore dei modi, pronti ad accogliere i clienti di sempre ma anche quelli occasionali. Ferragosto a Civitavecchia significa soprattutto fuochi d’artificio: appuntamento come ogni anno questa sera a ridosso della Marina per ammirare l’atteso spettacolo.