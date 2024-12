ALLUMIERE - TOLFA - Nei due comuni collinari di Tolfa e Allumiere oggi si festeggia la Befana: sono in programma iniziative e feste per dar modo ai bambini e ai ragazzi di poter vivere un pomeriggio di allegria.

Ad Allumiere oggi "Arriva la Befana", l'iniziativa che rientra nell'ambito del calendario "Allumiere: Natale nel Borgo". A partire dalle ore 15 si svolgerà un pomeriggio dedicato ai più piccoli che potranno incontrare la Befana; l'evento è promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Gruppo Giovanile Parrochiale di Allumiere presieduto da Cinzia Bucci. La vecchina più famosa e amata nel mondo con la sua magica scopa arriverà ad Allumiere per portare allegria ai bambini.

Alle 15 ci sarà la discesa della Befana che scende dall'orologio del comune fino a sopra al balcone del palazzo comunale, poi la Befana scenderà dalle scale e uscirà dal portone per incontrare e rallegrare i bimbi e distribuirá le caramelle ai ragazzini. Tutta la festa si trasferirà poi al CRAL nel Palazzo Camerale visto che le previsioni meteo danno pioggia. Anche a Tolfa arriverà la Befana: ma a causa delle le previsioni meteo poco favorevoli la Pro Loco non potrà riproporre anche quest’anno la sfilata lungo via Roma, con le due scuole di danza e il carrettino trainato dal somarello, ma la festa comunque si farà all'interno del teatro Claudio. Appuntamento, quindi, oggi pomeriggio alle ore 15.30 al teatro. "Ad animare la festa - spiega il presidente della Pro Loco Tolfa, Felice Tidei - saranno le Befane Elena e Daniela. E ci sarà la distribuzione di un centinaio di calze ai più piccoli". Al termine della festa i bambini e i ragazzi dai 3 ai 13 anni potranno se vogliono fermarsi per assistere al film "Wonka" al prezzo di 4 euro; questo film è previsto nel cartellone della stagione cinematografica di "Altri Sguardi".

